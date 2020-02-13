Российский ВМФ в 2019 г.

Предлагаю вашему вниманию небольшой обзор по российскому ВМФ в 2019 г.

Состав флота на начало 2020 г.

По новым кораблям уже был обзор, здесь же я упомяну корабли, которые вернулись в строй после длительного ремонта.

29 июня 2019 г в состав Тихоокеанского флота после 4-летнего ремонта ВТГ вернулся атомный подводный крейсер пр. 9499А «Омск». В некоторых СМИ есть утверждения, что крейсер был перевооружен на КР «Калибр» и даже «Оникс», но данные сообщения не соотвествуют действительности,поскольку на учениях осенью прошлого года лодка стреляла КР П-700: https://ria.ru/20190916/1558716016.html

Также в октябре 2019 гв состав того же Тихоокеанского флота после прохождения ремонта и модернизации вернулся МРК пр. 1234 «Смерч».

© Фото из открытых источников

В ходе ремонта в 2017-19 гг на корабле 2×3 ПУ КТ-84 ПКРК «Малахит» заменены на 4×4 ПУ (16 ПКР 3М24 «Уран»), 1×1 76 мм АК-176 заменена на 1×1 76 мм АК-176МА. Планируется, что аналогичную модернизацию пройдут и остальные тихоокеанские МРК данного проекта.

Таким образом, с учетом построенных и отремонтированных кораблей, Северный флот располагает на начало 2020 г. 6 боеготовыми надводными кораблями 1 ранга — это атомный ракетный крейсер «Петр Великий», крейсер «Маршал Устинов», БПК «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Горшков» и эсминец «Адмирал Ушаков», из которых в дальней зоне несло службу 4 корабля. Еще четыре корабля (авианосец «Адмирал Кузнецов» атомный крейсер «Адмирал Нахимов» и БПК «Адмирал Чабаненко», «Адмирал Левченко») находятся в ремонте, в том числе «Нахимов» и «Чабаненко» проходят ремонт с модернизацией. Балтийский флот имеет 1 боеготовый сторожевой корабль («Ярослав Мудрый») и 4 корвета; эсминец «Настойчивый» и сторожевик «Неустрашимый» находятся в ремонте.

Черноморский флот имеет боеготовыми 4 сторожевых корабля (это «адмиральская» тройка и «Пытливый») и 2 патрульных корабля («Быков» и «Рогачев»), крейсер «Москва» официально числится в ремонте, а старичок «Сметливый» дальние походы в этом году не совершал, а в конце года был официально выведен в резерв и в ближайшее время будет списан и разобран или на его базе создадут музей.

Тихоокеанский флот располагает крейсером «Варяг», 3 БПК (Адмирал Пантелеев", «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов») и эсминцем «Быстрый», который в этом году дальние походы не совершал, а также двумя корветами. Еще 1 фрегат (бывший БПК «Маршал Шапошников») находится в ремонте с модернизацией.

Из подводных сил без учета стратегических АПЛ Северный флот имеет боеготовыми предположительно 7-8 АПЛ и 5-6 дизельных АПЛ. Балтийский флот имеет 2 дизельные лодки, Черноморский флот — 6 дизельных лодок, а Тихоокеанский — 4 АПЛ и 5-6 дизельных ПЛ.

© Фото из открытых источников

Попытался нарисовать на карте самые значимые из дальних походов нашего флота в прошлом году. Получилось не слишком красиво, но примерно географию деятельности увидеть можно. Кликабельно, но не сильно.

Как видим, хотя практически ежегодно состав нашего флота увеличивается на 1-2 корабля, которые способны нести службу в дальней морской зоне, кораблей 1-2 ранга все еще откровенно мало. Поэтому командование ВМФ максимально увеличивает продолжительность походов кораблей, которые по 6-7 месяцев и более выполняют боевые задачи в Индийском океане, Средиземном море, Атлантике, не заходя в родной порт.

Самым активным в этом плане является Северный флот. «Кулаков», «Североморск», «Маршал Устинов» и «Горшков» практически постоянно находятся на боевой службе. При этом, корабли Северного флота активно изучают акватории Балтийского и Черного морей, проводя там совместные учения с Балтийским и Черноморским флотом. Также, командование ВМФ практикует проведение докового ремонта кораблей СФ в Севастополе, чтобы продлить их пребывание в Средиземном море. Например, в январе 2019 г доковый ремонт в Севастополе прошел БПК «Североморск».

Среди дальних походов кораблей Северного флота можно выделить следующие:

Кругосветный поход фрегата «Адмирал Горшков»

Чтобы понять значимость этого события, достаточно сказать, что последним кругосветным походом боевых кораблей нашего флота был поход парового корвета (бронепалубного крейсера второго ранга) «Витязь» (3200 тонн полн.) под командованием С. Макарова, совершенный в 1886-1889 гг, то есть более чем 130 лет тому назад.

Сам поход начался 26 февраля. В состав отряда, помимо самого фрегата, входили новейшее судно тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер», также в зоне отвественности ТОФ (Индийский океан и ЮВА) отряд сопровождал морской танкер «Кама».

21 марта «Горшков» перешел в Индийское море через Суэцкий канал, затем в течение апреля посетил с визитами порт Коломбо (Шри-Ланка), порт Циндао (КНР) и к 1 мая прибыл во Владивосток.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/XzL813Aenzg

После майских праздников отряд Северного флота взял курс на Америку, 8 июня пересек экватор, 11-13 июня совершил деловой заход в порт Пуэрто-Боливар(Эквадор) и 20 июня через Панамский канал вышел в Карибское море.

24-26 июня отряд кораблей Северного флота посетил Кубу, 8 июля — Кабо-Верде.

© Фото из открытых источников

19 августа отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прибыл в Североморск после выполнения поставленных задач в дальней океанской зоне. Помимо кругосветного плавания, фрегат вместе с многофункциональным судном тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательным буксиром «Николай Чикер» приняли участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде и в межфлотском учении «Океанский щит-2019».

Если считать пройденное отрядом расстояние строго по морским путям (наиболее коротким и безопасным маршрутам, рекомендованным по итогам длительной практики и регулярно используемым для судоходства), получится 34,5 тыс. миль, что соответствует приблизительно полутора длинам экватора. По данным Минобороны (с учетом отклонения от морских путей и тактического маневрирования), общий «километраж» кругосветки составил свыше 40 тысяч миль, пройденных за 175 дней с условной средней скоростью (без учета стоянок) порядка 10 узлов. Увеличение средней скорости на переходе морем до более приемлемых 12 узлов дает 140 ходовых суток.

Данная кругосветка имела своей цлью три задачи: 1) подтверждение статуса великой морской державы 2) демонстрация флага и 3) пиар российского судостроения.

Дальний поход крейсера «Маршал Устинов»

Дальний поход ракетного крейсера «Маршал Устинов» и судов обеспечения: танкера «Вязьма» и буксира СБ-406 продолжался с 3 июля и занял более 7 месяцев (220 дней). Сначала североморцы прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения были задействованы в учении Военно-морского флота России «Океанский щит-2019». Затем североморцы в течение двух месяцев, с конца августа по конец октября, действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" Виталий Макарчев/ТАСС © phototass2.cdnvideo.ru

В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты африканских государств Республики Кабо-Верде, Экваториальной Гвинеи и ЮАР, а в конце ноября провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. В нём приняли участие фрегаты Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и Военно-морских сил ЮАР «Аматола», а также вспомогательные суда ВМС ЮАР.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/iNWXHlghfOo

В первой декаде января 2020 года крейсер в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море.

За время похода ракетный крейсер «Маршал Устинов» прошёл около 42 тысяч миль (это расстояние составляет более 77 тысяч километров, длина окружности Земли по экватору — 40 тысяч км.). Североморцы выполнили поставленные задачи как в северном, так и в южном полушарии. Экватор они пересекли в золотой точке с нулевыми координатами.

Североморские БПК успели совершить по 2 дальних похода: «Североморск» в начале года нес службу в Средиземном море, а потом учавствовал в параде ВМФ в Кронштадте, «Вице-Адмирал Кулаков» совершил летом арктический поход в составе соединения кораблей СФ, а в декабре 2019 г вышел на службу в Средиземное море в компании БДК «Кондопога».

Дальний поход сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и боевая служба Балтийского флота:

1 октября отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля (СКР) «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня» вышел из Балтийска и взял курс в Индийский океан. 21-25 октября отряд кораблей, совершил заход в порт Лимассол, 28 октября — в порт Тартус (Сирия), 5-8 ноября — в порт Пирей (Греция)

5-8 ноября отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля (СКР) «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня» совершили деловой заход в порт Пирей (Греция).

Затем 16 ноября «Ярослав Мудрый» снова зашел в Тартус, а 27 ноября вышел в Красное море через Суэцкий канал.

11 декабря сторожевик прибыл в индийский порт Мармагао, где прошла торжественная церемония открытия морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения «ИНДРА-2019». Учения продлились до 20 декабря.

После этого отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» 27 декабря зашел в порт Чахбехар Исламской Республики Иран, после чего состоялись совместные российско-китайско-иранские военно-морские учения (насколько я знаю, впервые в истории)

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/vJl2Qvfycuw

Также представляет интерес формирование Балтийским флотом для несения боевой службы отрядов в составе корвета и БДК. Так в котябре 2019 г. корвет «Стойкий» и БДК «Калининград» выполняли учебно-боевые задачи в Балтийском море. Корабли находились в море более 30 суток, пройдя за это время свыше 4000 миль. БФ Корвет-БДК (1).jpg © ic.pics.livejournal.com

Корвет пр. 20380 в охранении БДК пр. 775 (скриншот из видео Минобороны с rg.ru)

В апреле-мае 2019 г. в Балтике оперировала пара из корвета «Бойкий» и БДК «Минск», пройдя при этом проливы Скагеррак и Каттегат до выхода в Северное море и выполнив попутно слежение за 1-й постоянной военно-морской группой НАТО во главе с американским эсминцем.

Данные отряды пресдавляют собой своеобразные «амфибийные группы на минималках», где основным элементом является отряд морской пехоты на БДК, а корвет — это корабль охранения. При этом и БДК, и корветы мало подходят для несения длительной службы и пара «УДК — фрегат» будет, естественно, намного эффективнее.

Черноморский флот.

Черноморский флот постоянно держит в Средиземном море группировку, которая включает в себя 1-3 фрегата (сторожевых корабля)/патрульных корабля, 1 ДЭПЛ, 1 тральщик и 1 противодиверсионный катер для несения дозорной службы в п. Тартус. Ощущается отсутствие флагманского крейсера «Москва» в боевом строю. Общий же состав Средиземноморской эскадры с учетом кораблей СФ может в отдельные периоды достигать 5-6 кораблей без учета подводных сил.

В целом, Черноморский флот нес службу в стандартом режиме в 2019 г. Определенный интерес представляет боевая служба патрульного корабля «Василий Быков», как головного корабля своего проекта. Можно сказать, что корабль использовался очень активно и успел совершить аж три боевых похода.

Летом он побывал на военно-морском параде на Балтике в качстве представителя ЧФ.

В октябре 2019 г корабль совершил визит в греческий порт Пилос.

Экипаж «Василия Быкова»принял участие в годовщине Наваринского сражения в порту Пилоса © lh6.googleusercontent.com

В ноябре «Василий Быков» снова вышел на службу в Средиземное море и участвовал в международных военно-морских учениях с Алжиром вместе с фрегатом «Адмирал Макаров».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ofP9TaUESjs

Военно-морские учения.

2019 г. характеризовался очень высокой активностью российского ВМФ даже на фоне прошлых лет.

В августе 2019 г прошли учения «Океанский щит-2019» на Балтике. Заявлено, что они являются крупнейшими для нашего ВМФ за последние 30 лет. В них участвовало порядка 10 тысяч военнослужащих, корабельная группировка была представлена 49 боевыми единицами и 20 судами обеспечения, к маневрам также было привлечено 58 летательных аппаратов ВМС и ВКС России. К сожалению, каких-либо подробностей по ним в прессе не приводятся.

Также впервые в истории были проведены военно-морские учения Россия-ЮАР, и Россия-Иран-Китай. Традиционно проводились своместные учения с Индией, Китаем, Сирией, Алжиром, это не считая совместных маневров с кораблими Японии, Таиланда и пр. которые имеют в первую очередь гуманитарный характер.

Таким образом, четко прослеживается стремление командования нашего ВМФ расширить географию взаимодйствия и сотрудничества за счет «союзников второго эшелона», которые не обладают мощными ВМС, но могут предоставить пунты базирования в отдаленных (от наших тервод имеется в виду) районах Мирового океана.