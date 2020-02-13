Южный завод тяжелого станкостроения выполнил крупный заказ для «Белэнергомаша»

Испытания и приёмка станка с ЧПУ для "Белэнергомаш" © vk.com

Многоцелевой станок с числовым программным управлением (ЧПУ) позволит предприятию выполнять сложную обработку деталей из цветных и черных металлов.

Это уже шестой станок для Белгорода, вышедший из стен краснодарского завода.

Представитель заказчика с Белгородского завода энергетического машиностроения заявил, что ЮЗТС — предприятие, которое в срок исполняет все договоренности. Участники приемки готового изделия подчеркнули, что в очередной раз ЮЗТС подтвердил репутацию надежного партнера.

ЮЗТС — наследник легендарного завода им. Седина в Краснодаре. Советский завод поставлял тяжелые станки не только на весь Советский Союз, но и в другие страны мира. ЮЗТС стал преемником завода и теперь продолжает выпускать производственное оборудование для российских и иностранных заводов. При этом новые виды станков успешно конкурируют с зарубежными образцами.

Завод продолжает дело советского гиганта и в развитии экономического и промышленного потенциала Краснодарского края. При этом ЮЗТС заключил договор с Кубанским государственным технологическим университетом КубГТУ о целевой подготовке студентов, проходящих на нем практику.

Высокое качество станков ЮЗТС как главной альтернативы импортным отметили не только промышленные гиганты России, но также заказчики на Кубе и в Европе которым были отгружены станки производства ЮЗТС в прошлом 2019 году.

Испытания и приёмка станка с ЧПУ для "Белэнергомаш" © vk.com

Испытания и приёмка станка с ЧПУ для "Белэнергомаш" © vk.com

Испытания и приёмка станка с ЧПУ для "Белэнергомаш" © vk.com

Испытания и приёмка станка с ЧПУ для "Белэнергомаш" © vk.com

Испытания и приёмка станка с ЧПУ для "Белэнергомаш" © vk.com

Испытания и приёмка станка с ЧПУ для "Белэнергомаш" © vk.com

Испытания и приёмка станка с ЧПУ для "Белэнергомаш" © vk.com

Испытания и приёмка станка с ЧПУ для "Белэнергомаш" © vk.com

Испытания и приёмка станка с ЧПУ для "Белэнергомаш" © vk.com