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Спортивные объекты

В Салехарде открыли новый центр единоборств

 © salekhard.org

Сегодня в окружной столице открыли новый центр единоборств «Северный характер». Объект площадью почти 1500 м2 объединит под одной крышей спортсменов сразу нескольких видов боевых искусств. Это бокс, тхэквондо, вольная борьба, панкратион. Здесь также получит свое развитие кроссфит, воркаут, спортивная аэробика, фитнес и йога. Заниматься в центре смогут около трехсот ребят.

Все залы, а их шесть, имеют специальное покрытие, отвечающее всем требованиям безопасности. В распоряжении посетителей 42 тренажера. Летом на площадке центра планируют построить зону воркаута.

 © salekhard.org

 © salekhard.org

https://salekha...nfo/news/18575/

Источник: https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_ja...entr_edinoborstv_severnyi_kharakter

Ямал , ЯНАО, спортивные объекты
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