В столице Тувы открыли новую школу
Проект новой школы в столице Тувы будут использовать как типовой © gov.tuva.ru
Здание состоит из трех блоков. Первый — административный. В нем расположены охрана, столовая, гардероб, актовый зал, библиотека, два спортивных зала, кабинеты информатики, кабинеты технологии, учительская. Второй блок — учебный. Кроме предметных классов, в нем есть кабинеты логопеда, кабинет психолога, медицинский кабинет, кабинет стоматолога. В третьем блоке размещены начальные классы, кабинеты для группы продленного дня и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В кабинетах парты выстроены в три ряда, классная доска, стеллажи, расставленные вдоль стен. В помощь каждому школяру на полках лежат энциклопедии, раздаточный материал, словари и учебники.
Помимо универсальных учебных классов в школе также предусмотрели и отдельную зону для отдыха — организовали игровую комнату для группы продленного дня.
Большой светлый спортзал
Мастерские для уроков технологии
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