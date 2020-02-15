В столице Тувы открыли новую школу

Проект новой школы в столице Тувы будут использовать как типовой © gov.tuva.ru

Здание состоит из трех блоков. Первый — административный. В нем расположены охрана, столовая, гардероб, актовый зал, библиотека, два спортивных зала, кабинеты информатики, кабинеты технологии, учительская. Второй блок — учебный. Кроме предметных классов, в нем есть кабинеты логопеда, кабинет психолога, медицинский кабинет, кабинет стоматолога. В третьем блоке размещены начальные классы, кабинеты для группы продленного дня и детей с ограниченными возможностями здоровья.

© gov.tuva.ru

В кабинетах парты выстроены в три ряда, классная доска, стеллажи, расставленные вдоль стен. В помощь каждому школяру на полках лежат энциклопедии, раздаточный материал, словари и учебники.

© gov.tuva.ru

Помимо универсальных учебных классов в школе также предусмотрели и отдельную зону для отдыха — организовали игровую комнату для группы продленного дня.

© gov.tuva.ru

Большой светлый спортзал

© gov.tuva.ru

Мастерские для уроков технологии

© gov.tuva.ru

© gov.tuva.ru