В Тюменской области открыли новый спорткомплекс
Спортивный комплекс площадью более 2,6 тысяч квадратов открыт в селе Ярково Ярковского района.
Помимо юных спортсменов здесь будут тренироваться сборные Ярковского района по мини-футболу и футболу, 17 трудовых коллективов предприятий и организаций Ярковского района (платно) и члены общественных организаций. Постигать азы физической культуры в спорткомплексе по часу в неделю будут и 1120 учеников Ярковской средней образовательной школы.
Общая площадь спортивного комплекса — 2658,61 м2.
Пропускная способность: 357 человек единовременно.
Спортивный зал с игровым полем с трибунами — на 108 мест, 1432 кв. м. Нанесена разметка для игры в волейбол, мини-футбол и баскетбол.
Тренажерный зал — 80 кв. м.
Зал атлетической гимнастики — 178 кв. м.
Буфет — 33 кв. м.
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