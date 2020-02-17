В Тюменской области открыли новый спорткомплекс

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Спортивный комплекс площадью более 2,6 тысяч квадратов открыт в селе Ярково Ярковского района.

© yar72.ru

Помимо юных спортсменов здесь будут тренироваться сборные Ярковского района по мини-футболу и футболу, 17 трудовых коллективов предприятий и организаций Ярковского района (платно) и члены общественных организаций. Постигать азы физической культуры в спорткомплексе по часу в неделю будут и 1120 учеников Ярковской средней образовательной школы.

© yar72.ru

Общая площадь спортивного комплекса — 2658,61 м2.

Пропускная способность: 357 человек единовременно.

Спортивный зал с игровым полем с трибунами — на 108 мест, 1432 кв. м. Нанесена разметка для игры в волейбол, мини-футбол и баскетбол.

Тренажерный зал — 80 кв. м.

Зал атлетической гимнастики — 178 кв. м.

Буфет — 33 кв. м.

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https://yar72.ru/archives/789