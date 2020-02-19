Запись Компания «АКОМ» приступила к производству новых автомобильных аккумуляторных батарей перенесена в личный блог модератором.
104674936_yandex перенес эту запись 19.02.2020 10:39
по причине: Cпам
Комментарий модератора: "Малая значимость. Производство новых аккумуляторов пока не начато."
Авторам необходимо ознакомиться с правилами сайта, и постараться не допускать их нарушений. Нарушение правил может стать причиной блокировки вашего аккаунта.
Компания «АКОМ» приступила к производству новых автомобильных аккумуляторных батарей
На предприятии «АКОМ» приступили к стадии опытно-промышленного производтсва AGM баттарей. Такой тип АКБ применяется для автомобилей с системой «старт/стоп». Конструктивно данный тип аккумуляторов существенно отличается от традиционных АКБ. Его отличают иные характеристики и возможность эксплуатации в более жестких условиях.
Все инженерные работы были проведены на самом предприятии, которое обладает собственным штатом специалистов, лабораториями и испытательным оборудованием.
На сегодняшний день локализация продуктов «АКОМ» составляет почти рекордные 95%. Внутренний брак не превышает 1,5%, а претензии со стороны потребителей — это один случай на миллион АКБ.
Учитывая то, что российский «АКОМ» закрывает весь объем потребностей АВТОВАЗа и большую часть потребностей автомобильных брендов, ведущих сборку автомобилей в РФ, не исключено, что в линейке автомобилей упомянутых брендов появится новая функция, которой нет в текущем модельном ряду.
Конференция, в ходе которой журналисты журнала «Автоброкер» получили данную информацию, имеет статус международной. В 2020 году она проходила в технопарке «Жигулевская долина», собрав свыше 160 участников с различных регионов России и нескольких стран Европы.
Читайте также...
- Универсальный ГАЗон NEXT: на базе грузовика создан необычный фургон
- ТОНАР-7501. Взят рубеж в 60 тонн!
- BAUMA CTT 2018. «УРАЛ» осваивается на асфальте