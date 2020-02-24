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Спортивные объекты

В Липецке открыли новый баскетбольный центр

 © lipetskmedia.ru

В парке «Быханов сад» состоялось торжественное открытие баскетбольного центра «Green Hill». Мероприятие прошло с размахом, публику радовали приглашённые знаменитости, а апогеем шоу стал «Матч звёзд», в котором приняли участие многие известные спортсмены.Всё началось с мастер-класса, который для воспитанников баскетбольных спортшкол Липецка.

 © lipetskmedia.ru

 © lipetskmedia.ru

nv-tA7Yf6J0.jpgnv-tA7Yf6J0.jpg © slamdunk.ru

«Green Hill» — это первый специализированный баскетбольный зал в Липецке. В центре будут работать две универсальные спортплощадки для занятий игровыми видами спорта, два тренажерных зала, три раздевалки с саунами, магазин спортивных товаров, кафе. Площадь комплекса составляет 1700 м2.

https://lipeck....olnij/81771037/

Источник: http://lipetskmedia.ru/news/view/127427-Zvyezdi_sporta.html

Спортивные объекты, Липецк, Спорт
  • Александр Климов Александр Климов
    24.02.2010:28:56

    Блин че за люди адрес по конкретней не могут писать. Быханов сад, а дальше хоть трава не расти

    #1190007
    • Clausson Clausson
      24.02.2013:41:36

      А куда ж еще конкретнее?

      Надо «номер планеты в центуре, или хотя бы номер галактики в спирали, так как вы перепутали контакты и теперь не можете вернуться домой?» ©    

      Зайдете в Быханов сад, а дальше точно не заблудитесь.

      Отредактировано: Clausson~13:41 24.02.20
      #1190014
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