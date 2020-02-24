В Липецке открыли новый баскетбольный центр

© lipetskmedia.ru

В парке «Быханов сад» состоялось торжественное открытие баскетбольного центра «Green Hill». Мероприятие прошло с размахом, публику радовали приглашённые знаменитости, а апогеем шоу стал «Матч звёзд», в котором приняли участие многие известные спортсмены.Всё началось с мастер-класса, который для воспитанников баскетбольных спортшкол Липецка.

© lipetskmedia.ru

© lipetskmedia.ru

nv-tA7Yf6J0.jpg © slamdunk.ru

«Green Hill» — это первый специализированный баскетбольный зал в Липецке. В центре будут работать две универсальные спортплощадки для занятий игровыми видами спорта, два тренажерных зала, три раздевалки с саунами, магазин спортивных товаров, кафе. Площадь комплекса составляет 1700 м2.

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