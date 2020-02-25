Итоги 2019 года: в России открылось 63 крупных производства
В своей недавней публикации я подвел статистику по общему количеству производств. В 2019 году было реализовано 219 новых инвестиционных проектов связанных с производством промышленной продукции. Но часть из них это небольшие производства. Почему мы их считаем? На то есть две причины:
1. Часто объемы инвестиций не разглашаются, и не всегда можно «на глазок» оценить стоимость проекта. Может сложится ситуация, когда крупные проекты будут приняты как мелкие или наоборот. Поэтому лучше считать все.
2. Часто важные и нужные стране производства не требуют громадных вложений. Особенно это касается импортозамещения, когда казалось бы мелочь, какие-нибудь медицинские повязки или перчатки Россия полностью импортировала. И свое производство, пусть оно и не слишком большое, но стратегически важное. И такие проекты нельзя исключать из обзоров.
Но все же, хочется подвести небольшой итог именно по крупным производствам.
А их в стране открылось 63 или почти каждое третье производство (28%) В 2019 году, для сравнения, было открыто 54 проектас инвестициями более 1 млрд рублей. То есть каждое четвертое производство или ≈ 25%).
Для сравнения в 2017 году миллиардных проектов было 46.
Самым дорогим проектом 2018 года стал проект «КуйбышевАзот» по производству аммиака стоимостью 20 млрд рублей.
В прошедшем 2019 году крупных производств открылось больше, и они намного крупнее.
Так самым крупным оказался запущенный в марте Богучанский алюминиевый завод с инвестициями в 100 млрд. рублей.
Всего 10 производств с инвестициями более 10 млрд рублей. В 2018 году было 5 таких производств.
Всего на 63 крупнейших предприятия приходится 517 382 млрд. рублей инвестиций из суммарных 548 млрд, или ≈ 94%. То есть на остальные 87 производств с объявленными инвестициями остается 31 млрд — то есть около 356 млн на одно.
В 2018 году на 54 крупнейших предприятия приходилось лишь 191 млрд. рублей инвестиций из суммарных 224 млрд, или ≈ 85%.
Но стоит также помнить, что у 69 производств размер инвестиций не сообщается, и среди них есть предприятия стоимостью явно более миллиарда рублей. Но, необъявленные инвестиции мы не считаем, и «на глазок» не прикидываем.
А теперь самое интересное. Посмотрим в каких отраслях чаще всего открываются крупные производства (в скобках 2018 год):
Машиностроение —13 (3)
Металлургия и металлообработка — 11 (12)
Химическая промышленность — 11 (14)
Стройматериалы и ремонт — 10 (10)
Деревообработка — 6 (2)
Текстильная — 4 (0)
Медицина и фармацевтика — 3 (5)
Упаковочные материалы — 2 (3)
Товары народного потребления — 2 (0)
Электроника и электротехника — 1 (5)
В 2019 году в лидеры по запуску крупных производств неожиданно вырвалось машиностроение, потеснив химпром и металлургию.
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