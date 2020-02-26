Как изменился Челябинск за 20 лет.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/6HCzmDprG0E
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26.02.2009:36:24
26.02.2010:02:00
26.02.2010:30:22