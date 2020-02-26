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Как изменился Челябинск за 20 лет.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/6HCzmDprG0E
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6HCzmDprG0E

челябинск , юыло-стало
  • Нет аватара opt1mist
    26.02.2009:36:24

    Опередили меня с публикацией) Свою удалил, сюда пару плюсов докинул.

    Активнее голосуем товарищи! такой материал достоин главной страницы

    Отредактировано: opt1mist~09:37 26.02.20
    #1190203
  • Нет аватара termometrix
    26.02.2010:02:00

    Челябинск

     © ic.pics.livejournal.com

     © ecpu.ru

     © cdn.n1.ru

     © maris-n.ru

     © maris-n.ru

     © maris-n.ru

     © dan-invest.ru

     © dostup1.ru

     © static.ngs.ru

     © aviateka.su

     © mayak-74.ru

    Отредактировано: termometrix~10:21 26.02.20
    #1190208
  • Нет аватара cheri
    26.02.2010:30:22

    Серьезно изменился.

    #1190213
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