Российская сборная завоевала 58 медалей на Международной Жаутыковской олимпиаде

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Российские школьники завоевали 58 медалей на XVI Международной Жаутыковской олимпиаде по физике, математике и информатике в Алма-Ате. Олимпиада собрала в Казахстане 84 команды из 21 страны мира.

Олимпиада принесла российским участникам 21 золотую медаль. Успешнее всего сборная проявила себя в физике, завоевав 14 наград высшего достоинства и более половины всех наград, полученных россиянами. В соревнованиях по информатике россияне четырежды поднимались на верхнюю ступень почёта, а в математической категории удостоились трёх золотых наград.

По условиям олимпиады, численность команды не должна превышать семи школьников и 1-2 наставников. Информационный портал «Русский мир» сообщал о том, что в середине декабря сборная российских школьников одержала командную победу на международной олимпиаде по точным наукам в Баку. Россияне завоевали шесть золотых и две серебряные медали, успеха добились школьники из Москвы, Санкт-Петербурга и Мордовии.