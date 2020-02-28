В Крыму запустили крупнейшее в республике производство томатов

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В Крыму запущен крупнейший в регионе комплекс по производству томатов. К концу этого года предприятие планирует произвести 6,56 тыс. т овощей защищенного грунта. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь комбината «Белогорский» (входит в группу «Горкунов») площадью 8,1 га, инвестиции в нее составили 2,21 млрд руб. Общая площадь комплекса составит 16,24 га, сообщает Минсельхоз. Продукция ТК «Белогорский» уже поставляется в торговые сети Крыма и на материковую часть России. В дальнейшем крымские томаты планируется экспортировать, так как всего 20-30% от произведенной продукции полностью покроет потребности полуострова.

http://mcx.ru/p...odstvu-tomatov/

https://www.agr...odstvo-tomatov/

https://rk.gov....ticle/show/7183