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Армия и Флот

В Калининградской области открыт после реконструкции старинный военный городок танкового полка ЗВО

 © vskmo.ru

В городе Гусеве (Калининградская область) специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России восстановили памятники архитектуры XIX века. Зданиям сохранили исторические фасады и оформили интерьеры в стиле лофт. Обновленный военный городок место дислокации 11- го отдельного танкового полка Западного военного округа.

Военные строители отреставрировали штаб и старинную солдатскую казарму на 450 человек. Широко используемый в XIX веке кирпич с характерным, насыщенным красным цветом, а также высокие своды и скаты стали основой современного стиля лофт. Заменили лестничные пролеты, кровлю, установили оконные рамы в двухцветном исполнении разных форм и оригинальные радиаторы, смонтировали новые системы коммуникаций.

Для военнослужащих отремонтирована столовая на 700 посадочных мест с мультимедийным меню. Каждый боец или офицер выбирает себе блюда на специальном мониторе.

«На этом строительство военного городка не завершено. По плану в этом и следующем году предусмотрено создание новых условий не только для проживания личного состава, но и для обеспечения боевой подготовки, проведения учебы и организации отдыха» — отметил Дмитрий Сюртуков представитель Военно-строительного комплекса Минобороны России.

В 2021 году для танкового полка реконструируют парковую и складскую зоны.

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru
Источник: http://vskmo.ru/news/novosti/1456/

Калининградская область, Минобороны
  • Великоросс Великоросс
    02.03.2000:45:57

    На востоке области после масштабной реконструкции открыт военный городок для танкистов

    ©Видео с youtube.com

    #1190821
  • Нет аватара termometrix
    02.03.2003:48:57

     © vskmo.ru

     © vskmo.ru

    #1190828
  • Нет аватара WJ
    02.03.2008:15:37

    Для жилых помещений лофт — самый отстойный вид отделки, который можно себе представить, как по мне. Хуже только мелкий туалетный кафель. Если бы в виде лофта сделали комнаты обучения и офисы, то вопросов бы не было, а так — очень странное решение. Сэкономить на штукатурке решили что ли?

    Отредактировано: WJ~08:17 02.03.20
    #1190834
  • Serg My Star Serg My Star
    02.03.2009:47:37

    Отлично!!!И решение вполне себе пристойное.Сделали современно и красиво. А самый отстойный вид отделки — покраска унылым цветом подешевле, прям на кривые стены.И полосы на лестничных маршах суриком, которые регулярно стираются.    

    Отредактировано: Serg My Star~09:48 02.03.20
    #1190839
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