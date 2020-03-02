В Кольчугино Владимирской области открылась новая школа на 550 учеников

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1 марта открыта новая современная школа в микрорайоне № 1 города Кольчугино. Её строительство завершалось в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Открытие школы в динамично развивающемся жилом микрорайоне города снимет часть нагрузки с действующих образовательных учреждений, в которых занятия пока ведутся в две смены. За парты в новом учебном заведении ученики сядут уже 2 марта.

Новая школа в Кольчугино рассчитана на 550 учеников и имеет 2 блока. В блоке, А размещены учебные кабинеты биологии, географии, физики, химии, истории и обществознания, русского языка и литературы, иностранного языка, математики, информатики, черчения и масляной живописи, музыки, военной подготовки, начальных классов. Для учеников младших классов предусмотрены также спальни и игровые.

Каждый класс оснащён программно-аппаратным комплексом, в местах общего пользования установлены интерактивные панели, которые будут объединены в единую сеть. Кроме того, имеется кабинет робототехники, учительская, кабинет воспитательной работы.

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В блоке Б — уютная столовая на 275 мест, два спортивных зала с душевыми и раздевалками, актовый зал на 280 мест, мастерские (слесарная, столярная, кулинарная, кройки и шитья), библиотека с читальным залом и общешкольным ресурс-центром.

Есть и отдельный медицинский блок, в котором оборудованы в соответствии с современными требованиями кабинет врача, стоматологический кабинет, процедурный и прививочный кабинеты. Обустроены площадки для подвижных игр и отдыха, стадион с площадкой для мини-футбола, с круговыми и прямыми дорожками, гимнастическая площадка. Кроме того, в учебно-опытной зоне есть теплица и участок для посадки декоративных растений, полевых и овощных культур, а также плодовых деревьев.

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Напомним, на строительство и оснащение учебного заведения было направлено более 500 млн рублей: 282 млн рублей из федерального бюджета, 172 млн рублей — из областного и 48,6 млн рублей — из местного бюджета.