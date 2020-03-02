Развитие международных аэропортов России с 2010 по 2019 год
На начало 2020 года, по данным Федерального Агентства Воздушного Транспорта (ФАВТ), в России насчитывается 78 международных аэропортов. Более половины из них получили новые или обновлённые терминалы в 2010-2019 гг.
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Всего в международных аэропортах с 2010 по 2019 год было открыто 27 новых и 23 реконструированных терминала внутренних и/или международных рейсов (без учёта VIP терминалов). После масштабной реконструкции открылись «Пулково-1», «Толмачёво», «Рощино» и другие.
В 2017 году открылся «Платов» — первый международный аэропорт построенный с нуля в современной России. А в 2019 году открылся «Гагарин» — второй построенный с нуля международный аэропорт.
Всего новые или обновлённые терминалы получили 43 из 78 международных аэропортов.
Динамика открытия новых терминалов © Фото из открытых источников
Динамика открытия реконструированных терминалов © Фото из открытых источников
С 2010 по 2019 год было реконструировано 25 взлётно-посадочных полос. В ходе реконструкции проводились различные работы по модернизации ВПП, в том числе по их расширению и удлинению. Самое большое удлинение получила казанская ВПП-2, её длина выросла в полтора раза (+1250 метров). А общая длина реконструированных взлётно-посадочных полос увеличилась почти на 7 км.
С 2010 года аэропорты открыли не только реконструированные «полосы», но и 9 ВПП новой постройки.
Самая необычная взлётно-посадочная полоса была построена в аэропорту «Шереметьево». Чтобы на неё попасть самолёту нужно проехать по мосту, прямо над автомобильной дорогой. А вот самая длинная взлётно-посадочная полоса была открыта в 2011 году в аэропорту «Минеральные Воды», её длина составляет 3900 метров.
Общая длина построенных взлётно-посадочных полос составляет 28,6 км. Всего новые или обновлённые ВПП получили 33 из 78 международных аэропортов.
Список аэропортов © Фото из открытых источников
В итоге, с 2010 по 2019 год 53 из 78 международных аэропортов получили новые либо обновлённые взлётно-посадочные полосы или терминалы.
Автор: Алексей Поветкин
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