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Авиация

Развитие международных аэропортов России с 2010 по 2019 год

На начало 2020 года, по данным Федерального Агентства Воздушного Транспорта (ФАВТ), в России насчитывается 78 международных аэропортов. Более половины из них получили новые или обновлённые терминалы в 2010-2019 гг.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/TzC9d1893kY

Всего в международных аэропортах с 2010 по 2019 год было открыто 27 новых и 23 реконструированных терминала внутренних и/или международных рейсов (без учёта VIP терминалов). После масштабной реконструкции открылись «Пулково-1», «Толмачёво», «Рощино» и другие.

В 2017 году открылся «Платов» — первый международный аэропорт построенный с нуля в современной России. А в 2019 году открылся «Гагарин» — второй построенный с нуля международный аэропорт.

Всего новые или обновлённые терминалы получили 43 из 78 международных аэропортов.

Динамика открытия новых терминаловДинамика открытия новых терминалов © Фото из открытых источников

Динамика открытия реконструированных терминаловДинамика открытия реконструированных терминалов © Фото из открытых источников

С 2010 по 2019 год было реконструировано 25 взлётно-посадочных полос. В ходе реконструкции проводились различные работы по модернизации ВПП, в том числе по их расширению и удлинению. Самое большое удлинение получила казанская ВПП-2, её длина выросла в полтора раза (+1250 метров). А общая длина реконструированных взлётно-посадочных полос увеличилась почти на 7 км.

С 2010 года аэропорты открыли не только реконструированные «полосы», но и 9 ВПП новой постройки.

Самая необычная взлётно-посадочная полоса была построена в аэропорту «Шереметьево». Чтобы на неё попасть самолёту нужно проехать по мосту, прямо над автомобильной дорогой. А вот самая длинная взлётно-посадочная полоса была открыта в 2011 году в аэропорту «Минеральные Воды», её длина составляет 3900 метров.

Общая длина построенных взлётно-посадочных полос составляет 28,6 км. Всего новые или обновлённые ВПП получили 33 из 78 международных аэропортов.

Список аэропортовСписок аэропортов © Фото из открытых источников

В итоге, с 2010 по 2019 год 53 из 78 международных аэропортов получили новые либо обновлённые взлётно-посадочные полосы или терминалы.

Автор: Алексей Поветкин

аэропорты России, авиация, международные аэропорты
  • Human RS Human RS
    02.03.2013:33:23

       

    Вынес на главную страницу сайта, ибо давно стоило подвести хотя бы статистический подитог масштабного развития аэропортовой инфраструктуры.

    #1190863
    • Seriomilander Seriomilander
      02.03.2014:08:46

      Благодарю! За эти годы было проделано много работы по модернизации аэропортов, но удалось посчитать только терминалы и ВПП, а жаль, тема заслуживает большего!

      P.S. Готов принять в дар любую информацию по модернизации аэропортов и аэродромов.   

      #1190870
      • Human RS Human RS
        02.03.2015:56:47

        P.S. Готов принять в дар любую информацию по модернизации аэропортов и аэродромов.

        Все что я находил уже сделанного, публиковали камрады в блогах Авиация, и Транспорт и логистика.

        Еще много всего строится и планируется, но эту инфу лично я не сохраняю, а просто выборочно запоминаю.

        #1190883
  • Нет аватара torp
    02.03.2013:53:53

    В Саратове в 2019 году открыт также новый аэропорт в чистом поле

    #1190865
    • Seriomilander Seriomilander
      02.03.2013:56:25

      Вы правы, и называется этот аэропорт «Гагарин». В статье о нём упоминается:

      "А в 2019 году открылся «Гагарин» — второй построенный с нуля международный аэропорт."   

      #1190867
      • Нет аватара torp
        02.03.2014:11:26

        на слайде/графике как бы понимается что только «Платов» один единственный в современной России в чистом поле

        #1190871
        • Seriomilander Seriomilander
          02.03.2015:00:44

          В самом видео, сразу после информации о «Платове», идет текст: «Вторым стал аэропорт „Гагарин“, открывшийся в 2019 году», и ни слова о том, что «Платов» единственный. В любом случае, впредь постараюсь более точно выражать свои мысли, чтобы «понималось» точнее.

          P.S. Спасибо, что внимательно смотрите мои видео!

          #1190877
      • Нет аватара torp
        02.03.2014:20:09

        Летал в Саратов осенью, прилетал как раз в «Гагарин». Каждый час от аэропорта до жд вокзала и обратно ходит новый комфортабельный автобус, с wi-fi и телевизором. Цена всего 100 руб, можно выйти по пути на любой остановке. Заполняемость была 5-6 человек с полного самолета из Москвы (200 человек). В пути те же самые 40-50 минут, как и на такси. Но цена такси 700-900 руб. Есть здесь саратовцы? Обьясните пжл почему такая низкая популярность данного автобуса?

        #1190874
  • Нет аватара vlTepes
    02.03.2016:33:42

    Еще бы было интересно проследить сколько аэропортов повысили свою категорию.

    Ну, то есть я конечно знаю, что Курумоч (Самара) получил CATIIIa по ИКАО (вернее третья категория только у одной из двух ВПП).

    Но интересует именно системно.

    Ведь повышение категории — это повышение регулярности вылетов за счет уменьшения зависимости от погоды.

    #1190890
    • Seriomilander Seriomilander
      02.03.2016:38:46

      Вы правы, но я не смог найти информации по всем 78 аэропортам, поэтому не получилось добавить как повышение категорий, так и повышение пассажиропотока, в конкретно международных аэропортах. Возможно, в дальнейшем мне удастся собрать необходимую информацию и сделать более интересное видео.   

      #1190892
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