«УТЗ» ввел в эксплуатацию новый сборочный стенд паровых турбин

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Уральский турбинный завод завершил создание современного стенда для сборки паровых турбин: в эксплуатацию введен новый стенд. Таким образом, сборочный участок завода полностью обновлен и отвечает всем современным требованиям.

Игорь Павлович Сорочан, генеральный директор АО «УТЗ»: «Сегодня завод обладает мощностями для одновременной сборки двух полноценных турбин и нескольких цилиндров. Это обеспечивает реализацию стратегии развития предприятия, нацеленную на выпуск новых конструкций паровых турбин и, в частности, активное участие завода в реализации программы ДПМ-2».

Сборочный стенд предназначен для окончательной общей сборки турбины в условиях завода. Кроме собственно сборочных работ, на стенде производят сопряжение собираемых деталей с обеспечением необходимых зазоров, их регулировку и контроль, испытания вращением ротора турбины валоповоротным устройством. Первая турбина, которая «встанет» на стенд — турбина Т-100 для Автовской ТЭЦ. Работа над ней на сборочном стенде уже началась.

Новый стенд универсален, он предназначен для сборки почти всех типов турбин УТЗ (сборка сверхмощных агрегатов типа Т-295 ведется в первой части стенда, построенной в 2016 г.). Используемые подвижные (выкатные) площадки позволяют с максимально возможной точностью повторить геометрию собираемой турбины. Это существенно ускоряет процесс организации сборочных работ, кроме того создает комфортную и безопасную среду для работы сборщиков.

В рамках инвестиционной программы этого года на УТЗ уже введены в эксплуатацию две новые термические печи, модернизировано два мостовых крана. В настоящее время ведется глубокая модернизация токарного станка для обработки роторов, а также горизонтального фрезерно-расточного станка SKODA. Продолжаются работы по внедрению газолучистого отопления в цехах основного производства для экономичного обеспечения температурного режима, идёт развитие мощностей IT-инфраструктуры предприятия. Также в этом году завод намерен приобрести оборудование для финишной шлифовки деталей и ленточнопильный станок для продольной резки проката.