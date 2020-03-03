В Уфе открыли новую детскую школу исскуств

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3 марта в микрорайоне Затон состоялось открытие нового здания детской музыкальной школы № 9 имени Адигама Искужина. Новая музыкальная школа является единственным учреждением в сфере дополнительного музыкального образования детей в микрорайоне Затон и оно обучает юных уфимцев основам исполнительского мастерства и музыкального искусства с 1966 года.В связи с интенсивной застройкой и увеличением численности населения микрорайона, размещение музыкальной школы в здании по улице Ахметова не позволило решить все вопросы по организации услуг по дополнительному музыкальному образованию детей в Затоне. Поэтому было принято решение о строительстве нового современного здания детской музыкальной школы на пересечении улиц Чкалова и Союзной. К строительству объекта приступили летом 2018 года.

© ufacity.info

© ufacity.info

Детская музыкальная школа № 9 имени Адигама Искужина имеет полувековые традиции в музыкальном образовании детей, где обучение проходят около 300 учащихся по 16 образовательным программам. С детьми работают 40 преподавателей. Учащиеся и преподаватели принимают участие в различных конкурсах и показывают высокие результаты. В школе действуют три хора, оркестр народных инструментов, а также развивается класс скрипки.

© ufacity.info

В новом трехэтажном здании школы — 17 кабинетов для индивидуальных и групповых занятий и современный актовый зал на 100 мест, класс для занятий хора, класс для занятий оркестра, класс для занятий ансамбля.

© ufacity.info

© ufacity.info

© ufacity.info

© ufacity.info