Завод «Хевел» расширил технологическую линию производства в Чувашии

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На новочебоксарском заводе «Хевел» завершены работы по расширению технологической линии. Годовой объем выпуска гетероструктурных солнечных ячеек и модулей увеличится с 260 до 340 МВт. Выйти на полную производственную мощность планируется в третьем квартале 2020 года.

В рамках реализации производственных планов на заводе будет дополнительно создано 10 новых высококвалифицированных рабочих мест. В настоящее время на предприятии работают более 600 человек.

Производственная мощность будет увеличена за счет:

— установки дополнительных элементов оборудования для плазмохимического осаждения кремниевых слоев;

— реализации программы собственного НИОКР по повышению пропускной способности установок PVD, в которых осуществляется нанесение токопроводящих слоев на кремниевые пластины;

— роста загрузки производственной линии за счёт оптимизации технологических процессов.

В июне 2019 года на заводе был завершен второй этап модернизации производственных мощностей, годовой объём выпуска солнечных модулей увеличен со 160 до 260 МВт.

Компания «Хевел» также начала выпуск двусторонних солнечных модулей из 72 ячеек, мощность которых без учета выработки с тыльной стороны достигает 385 Вт. С учётом коэффициента двусторонности 15% мощность составляет более 440 Вт.