Челябинские селекционеры создали фитотронную установку для выращивания картофеля

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На создание фитотронной установки у сотрудников Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства ушло около трех месяцев.

Благодаря новой технологии, размножение культурных растений происходит в 60 раз быстрее. Таким образом, за 35-40 дней с квадратного метра селекционеры планируют получить до 600 единиц посадочного материала картофеля, который оздоровлен от всех вирусов, болезней и стоит в разы дешевле семенного материала высших репродукций, полученных традиционным способом.

Это позволит обеспечить сельхозтоваропроизводителей региона качественным посадочным материалом картофеля и сделать огромный шаг вперед в вопросе импортозамещения.

«Мы использовали все наши знания и опыт для того, чтобы подобрать максимально благоприятные условия для развития растений картофеля. 1:60 — это только арифметическая прогрессия. Наша главная задача заключается в том, чтобы замкнуть полный цикл производства исходного материала от in vitro до полевых репродукций категории элиты. Технологии, которые ранее были в нашем институте, не позволяли в короткий срок размножить селекционный материал. У нас уже есть заинтересованный индустриальный партнер — фермер, который ежегодно на площади 600 га выращивает 15 тысяч тонн картофеля. Закупочные цены посадочного материала для него превышали 1 млн рублей. Поскольку одно растение в среднем стоит 240 рублей, а мы из него можем получить до 60 таких же. То есть фитотронная установка позволит снизить себестоимость посадочного материала картофеля до минимума — сегодня стоимость одного такого семенного миниклубня составляет порядка 20-25 рублей», — рассказал Василий Петрович Дергилев, старший научный сотрудник отдела картофелеводства ЮУНИИСК (г. Челябинск), кандидат сельскохозяйственных наук.

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На создание фитотронной установки у сотрудников Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства (ЮУНИИСК — структурное подразделение УрФАНИЦ УрО РАН) ушло около трех месяцев. За это время был подобран оптимальный субстрат и кассеты для выращивания рассады, световые приборы, методика полива и разработана технология выращивания, как зеленных растений, так и миниклубней.

Сегодня челябинские селекционеры отрабатывают режимы, оборудование и технологию выращивания семенного материала картофеля в фитотронной установке. Ученые уже вырастили более 1,5 тысяч растений 8 сортов, включая сорта уральской селекции: Ред Скарлетт, Беллароза, Романо, Ирбитский, Венера, Ручей, Ицил и Альбатрос.

В ближайшем будущем — получение сертификатов качества на производимую продукцию и налаживание сотрудничества с местными сельхозпроизводителями. В дальнейшем сотрудники ЮУНИИСК планируют разработать систему круглогодичного производства миниклубней и продолжить селекционную работу по выведению перспективных сортов картофеля, которые очень скоро смогут стать основой для сельскохозяйственного производства на Южном Урале.