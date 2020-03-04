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Спортивные объекты

Новый ФОК с бассейном открылся в Серебряных Прудах Московской области

 © mosreg.ru

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном открылся в среду в подмосковных Серебряных Прудах, сообщили в региональном Минспорта.

Здание почти на две тысячи квадратов вмещает бассейн 25×11 метров и зал «сухого» плавания. Оно сможет принимать до 52 человек единовременно.

Строительство объекта обошлось в 180 млн рублей, из них более 170 миллионов выделили из областного бюджета.

 © mst.mosreg.ru
Источник: https://mosregtoday.ru/culture/novy...nom-otkrylsya-v-serebryanyh-prudah/

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спортивные объекты, Московская область
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