Новый ФОК с бассейном открылся в Серебряных Прудах Московской области
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном открылся в среду в подмосковных Серебряных Прудах, сообщили в региональном Минспорта.
Здание почти на две тысячи квадратов вмещает бассейн 25×11 метров и зал «сухого» плавания. Оно сможет принимать до 52 человек единовременно.
Строительство объекта обошлось в 180 млн рублей, из них более 170 миллионов выделили из областного бюджета.
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