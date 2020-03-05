Экспортные достижения химической промышленности России в 2019 г. Часть 1: вещества

Экспорт России химических товаров (от веществ до изделий) в 2019 г. составил 26,9 млрд долл., снизившись на 1,8% или 0,48 млрд долл. Из-за низких цен на базовые химикаты экспорт пока остаётся значительно ниже уровня начала десятилетия, исторический максимум 2011 г. — 32,6 млрд долл. Однако при рассмотрении абсолютных показателей открывается иная картина, и можно увидеть немало рекордов.

В связи с очень большим составом группы, обзор разбит на две части, а некоторые категории (например, бытовая химия) будут рассмотрены в отдельном обзоре по потребительским товарам. Ниже первая часть, посвящённая веществам и соединениям. Товары в блоках идут по убыванию стоимости.

Неорганическая химия

Экспорт аммиака в 2019 г. вырос на 10,2% до 4,65 млн т. Второй год подряд обновляется исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 1115 млн долл. (-1,9%). По оценке, в 2019 г. Россия впервые в нынешнем столетии догнала лидирующий в мире по экспорту аммиака Тринидад и Тобаго.

© Фото из открытых источников

Экспорт технического углерода в 2019 г. составил 742 тыс. т. Это лишь 0,5% уступает историческому рекорду предыдущего года. В стоимостном выражении экспорт составил 689 млн долл. (+1,2%). Россия в 2010-е гг. уверенно занимает второе место в мире по экспорту технического углерода, уступая только Китаю.

© Фото из открытых источников

Экспорт фосфорных солей в 2019 г. вырос на 15,4% до 488 тыс. т. Это новый исторический максимум, рост фиксируется пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 200 млн долл. (+2,6%). Россия с 2016 г. занимает второе место в мире по экспорту фосфорных солей, опередив США и уступая только Китаю.

Экспорт оксидов и гидроксидов ванадия в 2019 г. вырос на 11,8% до 9,7 тыс. т. Это новый рекорд для современной России (а скорее всего, и вообще), существенно превзошедший пик 2013 г. (8,98 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 178 млн долл. (-34%). Россия стабильно входит в тройку крупнейших экспортёров оксидов и гидроксидов ванадия.

Экспорт легированных веществ для электроники в 2019 г. вырос на 26% до 790 тонн (с корректировкой ошибки по Белоруссии). Это лучший результат в новейшей истории России, а скорее всего, и вообще; шестой год подряд наблюдается быстрый рост. Почти вся продукция уходит в Китай, для которого мы теперь выступаем одним из ведущих поставщиков. В стоимостном выражении экспорт составил 98,4 млн долл. (+15,9%).

Экспорт титановых красителей в 2019 г. вырос на 32% до 49 тыс. т. Это уступает только рекорду 2015 г. (75 тыс. т), когда ограничения против крымской продукции ещё не действовали в полной мере. В стоимостном выражении экспорт составил 97,7 млн долл. (+9,2%).

Экспорт оксидов и гидроксидов лития в 2019 г. вырос на 39% до 7,17 тыс. т. Это очередной рекорд в новейшей истории России, рост идёт четвёртый год подряд, до 2016 г. поставки не превышали 2,5 тыс. т в год. В стоимостном выражении экспорт составил 78,3 млн долл. (+16,4%). Россия занимает четвёртое место в мире по экспорту оксидов и гидроксидов лития.

Экспорт цианида натрия в 2019 г. вырос на 50% до 22,2 тыс. т. Это очередной исторический максимум, до 2012 г. поставок практически не было. В стоимостном выражении экспорт составил 49,3 млн долл. (+49%). Россия поднялась на седьмое место в мире по экспорту цианида натрия.

Экспорт промышленных газов (азот, кислород, аргон и др.) в 2019 г. вырос на 49% до 51,1 тыс. т. Это лучший результат как минимум с 1994 г., существенный рост отмечается пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 46,6 млн долл. (+26%).

Экспорт искусственного графита и углеродистых полуфабрикатов в 2019 г. вырос на 7,3% до 38,7 тыс. т. Это лучший результат с 2009 г., рост отмечается шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 29,9 млн долл. (+17,5%). Россия входит в десятку ведущих мировых экспортёров искусственного графита и углеродистых полуфабрикатов.

Экспорт карбонатов калия в 2019 г. вырос на 5,6% до 55 тыс. т. Это новый исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 29,8 млн долл. (+9,9%). С 2018 г. Россия вновь, как в 2013-2015 гг., занимает второе место в мире по экспорту карбонатов калия, уступая только Республике Корее.

Экспорт оксидов хрома в 2019 г. вырос на 55% до 10,1 тыс. т. Это второй результат в новейшей истории России (а скорее всего, и вообще), лишь чуть-чуть уступающий рекорду 2005 г. (10,3 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 29 млн долл. (+36%). В мире Россия поднялась на пятое место по экспорту оксидов хрома.

Экспорт гидроксида магния в 2019 г. вырос на 15% до 22,1 тыс. т. Это второй результат в истории России, уступающий только рекорду 2017 г. (24,4 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 22 млн долл. (+42%). Россия с 2017 г. входит в тройку ведущих мировых экспортёров гидроксида магния.

Экспорт серной кислоты в 2019 г. вырос на 31% до 366 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг., прежний пик составлял 350 тыс. т в 2012 г.; рост идёт пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 12,5 млн долл. (+0,1%).

Экспорт сероуглерода в 2019 г. вырос на 30% до 40,5 тыс. т. Это новый исторический максимум, значительно превзошедший прежний рекорд 2010 г. (32,1 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 11,6 млн долл. (+33%). Россия поднялась на второе место в мире по экспорту сероуглерода, опередив Германию и уступая лишь Франции.

Экспорт перекиси водорода в 2019 г. вырос на 26% до 13,2 тыс. т. Это новый исторический максимум, превзошедший пик 2017 г. (11,9 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 8,3 млн долл. (+33%).

Органическая химия

Экспорт полимеров в 2019 г. составил 1,5 млн т. Это на 0,5% меньше исторического максимума предыдущего года, однако после уточнения данных показатели могут сравняться. В товарной структуре экспорта (по массе) наибольший вес имели полиэтилен — 23,3%, полипропилен — 21,3%, поливинилхлорид — 16,2%, альдегидные смолы — 13,6%, полистирол — 9,1% и полиамиды — 6,5%. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 1663 млн долл. (-14,8%). При этом по отдельным видам полимеров зафиксированы следующие достижения:

поставки акриловых полимеров в очередной раз обновили исторический максимум — 22,1 тыс. т (+27%), рост идёт седьмой год подряд,

в очередной раз обновили исторический максимум — 22,1 тыс. т (+27%), рост идёт седьмой год подряд, поставки полистирола достигли нового исторического максимума, немного превзойдя рекорд 2014 г., — 137 тыс. т (+7,8%),

достигли нового исторического максимума, немного превзойдя рекорд 2014 г., — 137 тыс. т (+7,8%), поставки поливинилхлорида достигли максимума с 2003 г. — 242 тыс. т (+32%).

Тем не менее, в мировом масштабе российский экспорт полимеров пока ещё остаётся скромным.

© Фото из открытых источников

Экспорт метанола в 2019 г. вырос на 14,5% до 2108 тыс. т. Это новый исторический максимум, существенно превзошедший пик 2007-2008 гг. (до 1862 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 518 млн долл. (-14,7%). Россия в 2019 г. поднялась на шестое место в мире по экспорту метанола.

© Фото из открытых источников

Экспорт простых эфиров и их производных в 2019 г. вырос на 16,1% до 485 тыс. т. Второй год подряд обновляется исторический максимум, значительный прирост экспорта фиксируется пятый год подряд. Поставки формируются в основном МТБЭ. В стоимостном выражении экспорт составил 348 млн долл. (+10,1%). Россия с 2018 г. входит в десятку ведущих мировых экспортёров простых эфиров и их производных.

Экспорт капролактама в 2019 г. вырос на 2% до 228 тыс. т. Третий год подряд обновляется исторический максимум, а в целом положительная динамика отмечается пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 342 млн долл. (-23%). Опередив в первой половине 2010-х гг. США и Японию, России закрепилась на втором месте в мире по экспорту капролактама, уступая только Бельгии.

Экспорт карбоновых кислот и их производных в 2019 г. вырос на 16,3% до 305 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2006 г. (337 тыс. т). Драйверами роста выступили уксусная кислота, производные терефталевой кислоты и фталевый ангидрид. В стоимостном выражении экспорт составил 278 млн долл. (+1,9%).

Экспорт акрилонитрила в 2019 г. вырос на 13,7% до 152 тыс. т. Это второй результат в истории, лишь чуть-чуть уступающий максимуму 2016 г. (154 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 178 млн долл. (-6,4%). Россия поднялась на пятое место в мире по экспорту акрилонитрила.

Экспорт кумола в 2019 г. вырос на 84% до 48 тыс. т. Это новый исторический максимум, первые существенные поставки были совершены только в 2014 г. В стоимостном выражении экспорт составил 37,4 млн долл. (+62%). Россия поднялась на седьмое место в мире по экспорту кумола.

Экспорт меламина в 2019 г. вырос на 28% до 21,7 тыс. т. Это новый исторический максимум, до 2013 г. экспорта практически не было. В стоимостном выражении экспорт составил 24,4 млн долл. (+7,8%). Россия входит в десятку ведущих экспортёров меламина.

Экспорт невулканизованной резиновой смеси в 2019 г. вырос на 31% до 11,7 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг. В стоимостном выражении экспорт составил 19,9 млн долл. (+27%).

Экспорт этиленоксида (оксирана) в 2019 г. вырос на 25% до 17,8 тыс. т. Это новый исторический максимум, превзошедший рекорд 2016 г. (16,4 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 17,4 млн долл. (+11,8%). Россия в последние годы занимает шестое место в мире по экспорту этиленоксида.

Экспорт циклогексана в 2019 г. вырос на 3,2% до 20 тыс. т. Это новый исторический максимум, первые существенные поставки были совершены только в 2013 г. В стоимостном выражении экспорт составил 16,4 млн долл. (-16,7%).

Экспорт лецитина и прочих фосфоаминолипидов в 2019 г. вырос на 18% до 10,3 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост идёт шестой год подряд, до 2010 г. поставок практически не было. В стоимостном выражении экспорт составил 11,1 млн долл. (-3,7%).

Экспорт активированного угля и схожих продуктов в 2019 г. вырос на 25% до 6,3 тыс. т. Это лучший результат как минимум с 1996 г. В стоимостном выражении экспорт составил 7,2 млн долл. (+33%).

Экспорт модифицированных крахмалов в 2019 г. вырос на 4,6% до 7,6 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг., рост отмечается четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 6,2 млн долл. (-7%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и зарубежной внешнеторговой статистики.