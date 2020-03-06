Экспортные достижения химической промышленности России в 2019 г. Часть 2: готовая продукция

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Экспорт России химических товаров (от веществ до изделий) в 2019 г. составил 26,9 млрд долл., снизившись на 1,8% или 0,48 млрд долл. Из-за низких цен на базовые химикаты экспорт пока остаётся значительно ниже уровня начала десятилетия, исторический максимум 2011 г. — 32,6 млрд долл. Однако при рассмотрении абсолютных показателей открывается иная картина, и можно увидеть немало рекордов.

Вторая часть обзора, посвящённая готовой химической продукции, за исключением бытовой химии, которая будет рассмотрена в отдельном обзоре по потребительским товарам. Товары в блоках идут по убыванию стоимости.

Часть 1: вещества и соединения

Общий экспорт России минеральных удобрений в 2019 г. вырос на 1,6% и составил 34,6 млн т. Это стало новым историческим максимумом, немного превзошедшим результат 2017 г. (34,3 млн т). В стоимостном выражении экспорт составил 8,4 млрд долл. (+2,1%). В мировом масштабе Россия в XXI в. сохраняет позицию крупнейшего экспортера удобрений (лишь в 2015 г. она уступила Китаю 8%), при этом Россия — единственный крупный экспортёр, поставляющий в больших объёмах все три основных вида удобрений: азотные, калийные и смешанные (сложные).

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Экспорт азотных удобрений в 2019 г. вырос на 3,5% до 14,41 млн т. Четвёртый год подряд обновляется исторический максимум экспорта. Основную часть поставок формируют:

карбамид — 6,98 млн т (+0,3%), очередной исторический максимум,

аммиачная селитра — 3,75 млн т (+4,4%), второй или третий результат в истории, уступающий показателю 2009 г. (4,24 млн т) и, возможно, 1992 г. (точных данных нет, поставки могли составить до 4 млн т),

карбамидо-аммиачная смесь — 2,71 млн т (+19,3%), новый исторический максимум.

В стоимостном выражении экспорт азотных удобрений составил 2896 млн долл. (+3,9%). Россия вновь уверенно занимает первое место в мире по экспорту азотных удобрений, оставив позади Китай, которому уступала в 2014-2016 гг.

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Совокупный экспорт фармацевтической продукции (не считая компоненты лекарств) в 2019 г. вырос на 6,3% до 844 млн долл. Это новый исторический максимум, превзошедший прошлогодний рекорд, четвёртый год подряд фиксируется значительный прирост.

Экспорт лекарств в 2019 г. вырос на 6,1% до 551 млн долл. Второй год подряд обновляется исторический максимум, четвёртый год подряд фиксируется существенный прирост экспорта.

Экспорт иммунных продуктов в 2019 г. вырос на 4,2% до 242 млн долл. Это очередной абсолютный рекорд, рост фиксируется четвёртый год подряд. Основными статьями являются ветеринарные вакцины, вакцины для людей, кровь и культуры микроорганизмов, иммунные сыворотки и фракции крови.

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Совокупный экспорт пластмассовых полуфабрикатовв 2019 г. вырос на 9,9% до 313 тыс. т. Рост фиксируется седьмой год подряд, каждый год поставки обновляют исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 743 млн долл. (+9,6%). При этом по отдельным видам полуфабрикатов зафиксированы следующие достижения:

поставки однослойных плёнок и листов восьмой год подряд обновили исторический максимум — 145 тыс. т (+11,2%),

восьмой год подряд обновили исторический максимум — 145 тыс. т (+11,2%), поставки самоклеящихся плёнок третий год подряд обновили исторический максимум — 11,1 тыс. т (+11%),

третий год подряд обновили исторический максимум — 11,1 тыс. т (+11%), поставки нитей, прутков и профилей второй год подряд обновили исторический максимум — 38,7 тыс. т (+10,5%),

второй год подряд обновили исторический максимум — 38,7 тыс. т (+10,5%), поставки слоистых полимерных материалов второй год подряд обновили исторический максимум — 35,2 тыс. т (+15%),

второй год подряд обновили исторический максимум — 35,2 тыс. т (+15%), поставки фитингов второй год подряд обновили исторический максимум — 4,1 тыс. т (+34%),

второй год подряд обновили исторический максимум — 4,1 тыс. т (+34%), поставки пористых плёнок и листов обновили исторический максимум, превзойдя пик 2015 г., — 35,3 тыс. т (+15%),

обновили исторический максимум, превзойдя пик 2015 г., — 35,3 тыс. т (+15%), поставки жёстких труб обновили исторический максимум — 31 тыс. т (+9,8%).

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Экспорт пластмассовой тары и упаковки в 2019 г. вырос на 9,5% до 84,4 тыс. т. Это очередной исторический максимум, четвёртый год подряд фиксируется значительный прирост. В стоимостном выражении экспорт составил 222 млн долл. (+9,2%).

Экспорт пестицидов в 2019 г. вырос на 5,7% до 24,8 тыс. т. Это лучший результат с 1995 г., рост фиксируется четвёртый год подряд, по сравнению с уровнем 2014 г. поставки практически удвоились. В стоимостном выражении экспорт составил 151 млн долл. (-11,2%).

Экспорт составных химических катализаторов в 2019 г. вырос на 43% до 12,6 тыс. т. Это лучший результат в новейшей истории России, а скорее всего, и за всё время. В стоимостном выражении экспорт составил 147 млн долл. (рост в 2,3 раза).

Экспорт лаков и красок в 2019 г. вырос на 10,9% до 90 тыс. т. Это лучший результат за период с 1994 г., а возможно, и вообще — теоретически более высокими могли быть поставки только в 1992 г. В стоимостном выражении экспорт составил 135 млн долл. (+12,1%).

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Экспорт строительных изделий из пластмасс в 2019 г. вырос на 12,3% до 62,1 тыс. т. Восьмой год подряд обновляется исторический максимум, за это время поставки возросли в 3,6 раза; до середины 2000-х гг. экспорта этой продукции практически не было. В стоимостном выражении экспорт составил 125 млн долл. (+18,6%).

Экспорт химических волокон и нитей в 2019 г. вырос на 14,6% до 30 тыс. т. Это лучший результат с 2008 г. В стоимостном выражении экспорт составил 74,7 млн долл. (-5,2%).

Экспорт растворителей в 2019 г. вырос на 17,7% до 107 тыс. т. Более высоким за последние 25 лет был только показатель 2006 г. (212 тыс. т), когда, возможно, имела место классификационная ошибка. В стоимостном выражении экспорт составил 61,3 млн долл. (+3,9%).

Экспорт антифризов в 2019 г. вырос на 15,2% до 92 тыс. т. Это новый исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 59,1 млн долл. (+16%). Россия в последние годы занимает четвёртое место в мире по экспорту антифризов, уступая только Бельгии, Германии и США.

Экспорт огнеупорных составов в 2019 г. вырос на 9,7% до 48,6 тыс. т. Это очередной исторический максимум, четвёртый год подряд отмечается значительный прирост поставок. В стоимостном выражении экспорт составил 44 млн долл. (+1,2%).

Экспорт диагностических реагентов в 2019 г. составил 738 тонн. Это лучший результат в новейшей истории России (с корректировкой ошибочного показателя по Белоруссии в 2018 г.), а скорее всего, и за всё время. В стоимостном выражении экспорт составил 40,4 млн долл. (+18,2%).

Экспорт готовых клеев и адгезивов в 2019 г. вырос на 1,4% до 11,1 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг. В стоимостном выражении экспорт составил 30,2 млн долл. (+14,1%).

Экспорт тормозных жидкостей в 2019 г. вырос на 24% до 17,7 тыс. т. Это новый рекорд для современной России, а скорее всего, и за всё время. В стоимостном выражении экспорт составил 28,4 млн долл. (+39%). В 2019 г. Россия поднялась на четвёртое место в мире по экспорту тормозных жидкостей, уступая только Германии, США и Великобритании.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и зарубежной внешнеторговой статистики.