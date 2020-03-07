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Как сообщает пресс-служба предприятия, 25-тонные автокраны с трехсекционной стрелой претерпели глубокую модернизацию, выполненную с учетом пожеланий компаний, эксплуатирующих ивановскую технику.

Модели разделены отныне на две серии: общепромышленную и серию для интенсивной профессиональной эксплуатации.

Краны, относящиеся к новым семействам, получили соответствующие серийные индексы: КС-25 В (вспомогательный) и КС-25М (модернизированный).

Серии КС-25 В, как отмечает производитель, адресована эксплуатирующим компаниям, для которых автокран является вспомогательным средством в широком спектре рабочих задач, не отличающихся значительной интенсивностью и высокой нагрузкой на машины.

В конструкции моделей серии применены овоидная стрела из стали 10ХСНД длиной 21 или 23 м, нижняя рама с опорным контуром 4,95×5,6 м, гидравлический насос с рабочим объемом 80 куб. см.

«Применяемые технические решения обеспечивают возможность эксплуатантам этих кранов выполнять широкий круг грузоподъёмных операций с минимальными затратами», отмечается в сообщении завода.

Серия кранов КС-25М подверглась более глубокой модернизации. Изменения, как заявляет производитель, внесены «для обеспечения комфортной и эффективной работы при выполнении задач по интенсивной обработке грузов с высокими требованиями к грузоподъемности». Модели данной серии получили комфортабельную кабину с новыми органами управления, увеличенный на 17% опорный контур размером 5,4×6,0 м, мощные аутригеры и стрелу из шведской стали Strenx 700 длиной 22 или 24 м. Подобные технические решения, по заявлению производителя, обеспечивают увеличенный до 85тм максимальный грузовой момент и дополнительную грузоподъемность от 30 до 65% на средних и дальних вылетах, по сравнению с традиционной серией КС-25. Общая эффективность выполнения цикличных работ — на 25% по сравнению с серией КС-25 В.

ИМЗ «Автокран» выпустил краны КС-25 нового поколения © 31t433rm3n.a.trbcdn.net

Пользователям автокрановой техники на выбор предлагается ряд шасси повышенной проходимости с колесной формулой 6×6: КАМАЗ-43118, УРАЛ-5557 и УРАЛ-4320 Next. Для работы в условиях подготовленной дорожной инфраструктуры заказчик может выбрать шасси с колесной формулой 4×2 и 6×4: КАМАЗ-53605, КАМАЗ-65115 и МАЗ-6312.

ИМЗ «Автокран» выпустил краны КС-25 нового поколения © 31t433rm3n.a.trbcdn.net ИМЗ «Автокран» выпустил краны КС-25 нового поколения © 31t433rm3n.a.trbcdn.net

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