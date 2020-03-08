В ЦУП начато применение созданного компанией «Лазерные системы» программного комплекса «Одиссей»

Скриншот программного обеспечения "Одиссей" © lsystems.ru

29 мая 2019 г. в Центре управления полетами космическими аппаратами специалисты компании «Лазерные системы» провели испытания программного обеспечения «Одиссей». Оно предназначено для планирования, моделирования и составления циклограммы внекорабельной деятельности (сценария выхода в открытый космос). Создание ПО проводилось в интересах ПАО «РКК «Энергия» в рамках мероприятий по эксплуатации РС МКС.

Впервые применение программного обеспечения произошло на примере конкретного «выхода» космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, которые производили монтаж оборудования на поверхности международной космической станции. Тестовая эксплуатация ПО «Одиссей» прошла успешно.

Программное обеспечение «Одиссей» разработано АО «Лазерные системы» для решения ряда задач российский космонавтики:

автоматизация процесса составления плана работ в открытом космосе;

проведение тренировок космонавтов с использованием виртуальной реальности на Земле и отработка сценария с помощью одного из модулей непосредственно на борту МКС;

расчёт оптимального маршрута до места проведения целевых работ;

изменение план работ в режиме реального времени, с возможностью оперативного оповещая всех контролирующих групп;

возможность применения в том числе на других космических объектах.

Ввод в эксплуатацию ПО «Одиссей» в работе специалистов РКК «Энергия» позволит начать цифровизацию пилотируемой космонавтики России.

Скриншоты программного обеспечения "Одиссей" © lsystems.ru