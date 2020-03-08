В Ростовской области начато строительство автомобильного моста через Сухо-Соленовскую балку

© donland.ru

28 февраля состоялась церемониия закладки камня в основание нового автомобильного моста через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске, который соединит две части города атомной энергетики.

Стоимость сооружения оценивается в 7,8 млрд рублей. Компании «Ростовавтомост» предстоит создать мостовой переход длиной 3,8 километра и шириной 27 метров на четыре полосы движения с тротуаром и велодорожкой.

Символический камень обозначил старт возведения транспортного объекта, который жители города ждали не один десяток лет.

© donland.ru

Проект мостового перехода в Волгодонске — не единственный в программе развития дорожного сообщения на востоке Ростовской области.

Начато масштабное обновление внутригородских уличных сетей. Продолжается реконструкция межрегиональных автодорог, соединяющих Волгодонск с другими муниципалитетами области, а также соседними регионами.

Возобновлено грузовое железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Волгодонск. По договорённости с РЖД, после длительного перерыва будет восстановлен маршрут электрички из донской столицы в город атомщиков.