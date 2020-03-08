«Швабе» освоил инновационную технологию РАН в производстве прицелов

© shvabe.com

В производство гражданских прицелов Холдинга «Швабе» успешно внедрена технология лазерной трехмерной микрообработки оптических компонентов, разработанная специалистами Российской академии наук (РАН).

За счет внедрения оборудования и технологии лазерного гравирования оптические и ночные прицелы, традиционно выпускаемые на Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ) и Новосибирском приборостроительном заводе (НПЗ), получили новое качество, значительно расширив функциональные возможности прицельных сеток.

«Помимо заводских испытаний, прицельные сетки также прошли тестирование среди профессиональных охотников. В числе достоинств они отметили обеспечиваемую точность прицеливания и возможность подсвечивания всей сетки. Сегодня поставки прицельной техники с обновленными сетками ведутся не только внутри страны, но и за рубеж», — рассказал первый заместитель генерального директора — директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин.

Технологический процесс лазерного гравирования сеток, шкал и оборудование для его реализации защищены патентами на территории Российской Федерации.