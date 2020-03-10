«Ростелеком» завершил модернизацию теплосетей в Можайском городском округе Московской области

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«Ростелеком» в сотрудничестве с Правительством Московской области провел масштабную модернизацию системы теплоснабжения в Можайском городском округе, которая предусматривает внедрение современных цифровых решений.

За три года компания построила две новые котельные, полностью реконструировала 38 устаревших сооружений и перевела 13 из них с жидкого и твердого топлива на газ. Благодаря инвестиционному проекту удалось повысить надежность и эффективность теплоснабжения, обеспечена бесперебойная поставка тепла и горячей воды в 2 900 зданий и сооружений. Более 700 из них — многоквартирные дома, в которых проживает свыше 58 тыс. жителей. Общий объем инвестиций «Ростелекома» в проект составил 761,75 млн рублей.

Помимо модернизации котельных, «Ростелеком» создал систему круглосуточного мониторинга основных показателей работоспособности установленного оборудования. Она позволяет дистанционно контролировать состояние объектов теплоснабжения, управлять ими и передавать данные о потреблении энергоресурсов в Единую информационно-аналитическую систему ЖКХ Подмосковья (ЕИАС ЖКХ).

На следующем этапе сотрудничества «Ростелеком» организует автоматизированные рабочие места диспетчеров эксплуатирующей организации. Это существенно снизит влияние человеческого фактора и обеспечит эффективный контроль над теплосетью.

ЕИАС ЖКХ — это многофункциональная система, которая собирает и анализирует данные обо всех объектах жилищно-коммунального хозяйства. Сервис аккумулирует актуальную, достоверную и полноценную информацию об объемах потребления коммунальных услуг, начислениях и платежах на одном ресурсе. С декабря 2017 года у жителей региона появилась возможность оплачивать коммунальные платежи на сайте системы.

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