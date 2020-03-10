В Казахстан поставлен пятый экскаватор ЭКГ-10 производства ИЗ-КАРТЭКС

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Как сообщила пресс-служба ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», в 2019 году предприятием были поставлены в Казахстан три 395 тонных экскаватора ЭКГ-10 с наибольшей вместимостью ковша 11.5м.куб, предназначенных для для выемки и погрузки горных пород.

В конце февраля 2020 года на производственной площадке действующего рудника Коксу ГПК «Каратау» кран был смонтирован, а 3 марта торжественно введен в эксплуатацию.

Экскаватор ЭКГ-10 является основным экскаватором электромеханического типа горнодобывающей отрасли России, Украины, Казахстана и Узбекистана. На базе ЭКГ-10 изготавливаются модификации с удлиненным рабочим оборудованием ЭКГ-8УС и ЭКГ-5У.

В начале июня 2019 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о запуске в Казахстане экскаватора ЭКГ-20 производства «Уралмашзавода».

Монтаж второго экскаватора ЭКГ-10 для ТОО «Казфосфат» 2018 г. (ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» предоставило в 2019 г. ТОО «Казфосфат» полномочия на реализацию горного оборудования и запасных частей к нему на территории Республики Казахстан):

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