«Электромашина» создала «стрессоустойчивый» стартер-генератор для всех видов бронетехники

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АО «НПО «Электромашина», в составе корпорации «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех», в 2019 году сертифицировало универсальный генератор для запуска двигателей и выработки электроэнергии для всех типов перспективных боевых машин.

Ранее на технике спецназначения использовались два стартер-генератора СГ-18 (мощность 18 кВт, устанавливался для запуска двигателя Т-72 и Т-90) и СГ-21 (мощность 21 кВт, устанавливался на технику нового поколения). У данных изделий две функции: запуск дизельного двигателя и выработка электричества для обеспечения питания всей электроники, используемой в спецтехнике.

После подписания Министерством обороны решения о модернизации старого стартер-генератора (его конструкция была разработана еще в 70-годах прошлого века), для работы над новым изделием СГ-19 на «Электромашине» была собрана специальная команда конструкторов и технологов.

Как рассказал заместитель главного конструктора по системам управления Сергей Абрамов, было принято решение создать более мощный универсальный стартер-генератор воздушного охлаждения. Его можно будет использовать на спецтехнике (танках Т-72 и Т-90), перспективных боевых машинах и на современной гражданской технике. Также были учтены требования «УКБТМ» (Нижний Тагил) по температурным режимам работы СГ-19: стартер-генератор может работать в жестких условиях в диапазоне температур окружающего воздуха от +120 градусов до — 60 градусов (Арктические условия).