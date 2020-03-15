Российский производитель полуприцепов продолжает развивать экспортное направление

Усиленный самосвальный полуприцеп Grunwald с кузовом объемом 27 куб.м для Латвии © Фото из открытых источников

Как сообщила пресс-служба ООО «Грюнвальд», российский машиностроительный завод, расположенный в Калининградской области, в 2019 году осуществил поставку прицепов собственного производства в страны Европы, в частности прибалтийские страны и Голландию.

В июне 2019 года компания сообщила, что в адрес крупной латвийской транспортной компании были отгружены прицепы с объемом кузова 27 м3.

В сентябре 2019 года компания сообщила об отправке в адрес крупной голландской компании усиленного полуприцеп-контейнеровоза Grunwald на двускатной ошиновке.

В декабре 2019 года компания представила разработанный для Литвы модифицированный низкорамный контейнеровоз для перевозки 40-футовых контейнеров High Cube.

Ране сайт «Сделано у Нас» сообщил об отправке в Латвию прицепов с объемом кузова 22 м3.

Первая экспортная поставка заводом полуприцепов строительного сегмента на европейский рынок состоялась в начале 2018 года, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас». Компании из Литвы был поставлен легкий самосвальный полуприцеп Grunwald, сертифицированный для ЕС под наименованием GST03.

Самосвальный полуприцеп Grunwald для Латвии © Фото из открытых источников

Самосвальный полуприцеп Grunwald для Латвии © Фото из открытых источников

Усиленный полуприцеп-контейнеровоз Grunwald на двускатной ошиновке для Голландии © Фото из открытых источников

Разработанный для Литвы модифицированный низкорамный контейнеровоз для перевозки 40-футовых контейнеров High Cube © Фото из открытых источников

Легкий самосвальный полуприцеп Grunwald, сертифицированный для ЕС под наименованием GST03 © Фото из открытых источников

http://grunwaldtrailers.ru/news/news/997/

http://grunwaldtrailers.ru/news/news/1007/

http://grunwaldtrailers.ru/news/news/1031/