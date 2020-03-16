В Новом Уренгое открыли детский сад «Виниклюзия»

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Уникальное дошкольное учреждение предназначено для детей самых разных возрастов с особенностями здоровья. В нем 200 мест, которые уже заполнены.

Штат укомплектован на 100 процентов. Педагоги и воспитатели прошли курсы повышения квалификации для работы в области инклюзии. Дополнительно к обучающим и развивающим программам для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены комплексные оздоровливающие процедуры.

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Родители в восторге: интерьер, простор, всё на высшем уровне! Для Азалии Мингуковой, мамы двухлетней воспитанницы «Виниклюзии», важно, что обучение построено по программе Монтессори.

— Я много читала об этом, — говорит женщина. — Думаю, вместе с педагогами у нас получится научить деток самостоятельности, лучше адаптировать к окружающему миру.

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Напомним, «Виниклюзия» построена в рамках трехстороннего соглашения между Правительством ЯНАО, администрацией Нового Уренгоя и немецкой компанией «Винтерсхалл».

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В новом здании располагается и центр комплексной помощи детям-инвалидам.