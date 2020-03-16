В России создан ещё один набор проверок коронавируса

Россия создаёт 100 тысяч наборов проверки для выявления COVID-19 в сутки.

Уже заготовлено 710 тысяч, в области поставлено 427 тысяч, еще 282 тысячи будут направлены сегодня и завтра.

Проверка на выявление коронавируса в России будет бесплатной. Сейчас в РФ зарегистрировано три тест-системы, две из них относятся к научному центру «Вектор», еще одна — к Минздраву. В разработке находится одна тест-система, которая на этой неделе будет зарегистрирована.

Речь идет о совместной разработке российских и японских ученых, оплаченной Российским фондом прямых инвестиций. Новый набор проверок основан на методе изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp. Этот вид диагностики не уступает в точности применяемой сейчас технологии полимеразно-цепной реакции, но значительно превосходит ее по скорости проверки, а также не требует наличия стационарной лаборатории.

Лаборатории — это та точка, куда свозятся анализы, при этом все пробы берет поликлиника, сами лаборатории с населением не контактируют. Такие лаборатории работают во всех областях, вне зависимости от того, есть на их территориях заражённые или нет, и все имеют соответствующий запас наборов проверки.