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Производство

В Астраханской области запущено производство трубок для систем капельного орошения

ООО "Свои"ООО "Свои" © sezlotos.ru

Компания «Свои» в Астраханской области сегодня запустила производство трубок для систем капельного орошения. Они применяются в сельском хозяйстве в растениеводстве, передает ОТР.

Уникальность продукции в том, что она биоразлагаемая и производится из биоразлагаемого материала — полилактида (полимер молочной кислоты), который вырабатывают из сахарной свеклы и пшеницы. Через несколько месяцев после завершения сезона полевых работ трубки растворяются в почве.

Расчетная мощность завода 200 миллионов погонных метров трубок в год. Инвестиции в проект составили почти пол миллиарда рублей.

http://www.sezl.../#ooo-svoi_2557

Источник: https://otr-online.ru/news/v-astrah...em-kapelnogo-orosheniya-149507.html

Астраханская область, Свои
  • Нет аватара WJ
    17.03.2012:51:37

    Не совсем понятно, какой смысл после каждого сезона заменять трубы? Хотя может тогда и трубы будут чистые, и вспашку можно будет делать прямо с их остатками. Может ещё и удобрений сразу в полимер потом добавят.

    #1192305
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