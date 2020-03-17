В Астраханской области запущено производство трубок для систем капельного орошения

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Компания «Свои» в Астраханской области сегодня запустила производство трубок для систем капельного орошения. Они применяются в сельском хозяйстве в растениеводстве, передает ОТР.

Уникальность продукции в том, что она биоразлагаемая и производится из биоразлагаемого материала — полилактида (полимер молочной кислоты), который вырабатывают из сахарной свеклы и пшеницы. Через несколько месяцев после завершения сезона полевых работ трубки растворяются в почве.

Расчетная мощность завода 200 миллионов погонных метров трубок в год. Инвестиции в проект составили почти пол миллиарда рублей.

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