В Астраханской области запущено производство трубок для систем капельного орошения
Компания «Свои» в Астраханской области сегодня запустила производство трубок для систем капельного орошения. Они применяются в сельском хозяйстве в растениеводстве, передает ОТР.
Уникальность продукции в том, что она биоразлагаемая и производится из биоразлагаемого материала — полилактида (полимер молочной кислоты), который вырабатывают из сахарной свеклы и пшеницы. Через несколько месяцев после завершения сезона полевых работ трубки растворяются в почве.
Расчетная мощность завода 200 миллионов погонных метров трубок в год. Инвестиции в проект составили почти пол миллиарда рублей.
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17.03.2012:51:37