На заводе «Атоммаш» в Ростовской области модернизирован участок изготовления атомного оборудования

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В волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) обновлен участок по изготовлению коллекторов первого контура.

Сегодня на Атоммаше в активной фазе изготавливают 20 парогенераторов для российских и зарубежных АЭС. Для эффективного изготовления составных частей теплообменников участок изготовления коллекторов оснастили дополнительными сварочными установками, роликоопорами. Теперь на участке одновременно могут располагаться сразу 8 изделий. Кроме того, этапы изготовления деталей расположены в одном пролете, это сокращает время на перемещение заготовок для зачистки и последующих неразрушающих контролей, а также для наплавки антикоррозионного покрытия на разных сварочных установках.

Коллектор — составная часть парогенератора. Представляет собой толстостенный цилиндр переменных диаметров и толщины. Через коллектор происходит теплообмен между первым и вторым контурами теплоносителя реакторной установки и отводится тепло из активной зоны реактора. Вес изделия 17 тонн. Общая высота изделия — более пяти метров, максимальный диаметр превышает один метр, при толщине стенки 171 мм. Каждый коллектор имеет 11 тысяч одинаковых отверстий.

При изготовлении одного коллектора заготовка проходит механическую обработку, наплавку, сварку, сверловку и полный спектр технического контроля: визуально-измерительный контроль, рентгеногаммаграфирование, цветную дефектоскопию, ультразвуковой контроль, а также химический контроль травлением. На изготовление одного коллектора уходит порядка 200 дней.

Готовые изделия помещают внутрь корпуса парогенератора. Затем их приваривают к корпусу парогенератора и набивают трубным пучком, который состоит из 11 000 нержавеющих змеевиков. Оба конца змеевиков вставляют в отверстия коллекторов первого контура, где производится их развальцовка и сварка. Всего для комплекта парогенераторов необходимо изготовить 8 цилиндрических изделий.