В Липцкой области ввели в эксплуатацию обновленный цех по ремонту пассажирских тепловозов

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Первый этап технического перевооружения локомтивного депо «Елец» завершила компания РЖД 17 марта. Состоялся ввод в эксплуатацию новых мощностей депо. Оно является для ОАО «РЖД» одним из базовых по ремонту пассажирских тепловозов. Обновленное предприятие позволит ремонтировать ежегодно до 130 локомотивов серии ТЭП70 — самой массовой среди магистральных пассажирских тепловозов в стране.

Перевооружение локомотивного депо «Елец» позволит не только увеличить его производственные мощности, но и значительно повысить надежность эксплуатации локомотивов, отмечается в сообщении пресс-службы компании. На реализацию этого проекта ОАО «РЖД» направило более 700 млн рублей.

Была выполнена модернизация стойловой части цеха текущего ремонта (ТР‑3), отделения по ремонту дизелей, а также дизель-агрегатного и электромашинного отделений. Техническое перевооружение локомотивного депо «Елец» будет полностью завершено в начале мая текущего года.