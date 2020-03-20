На прессово-рамном заводе КАМАЗа запущена линия порошкового покрытия ресиверов

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В цехе окраски пмрессово-рамного завода КАМАЗа запущена автоматическая линия порошковой окраски ресиверов, которая позволила значительно повысить качество нанесения покрытия и в несколько раз снизить потери.

Новая технология внедряется в рамках «Реинжиниринга автопроизводства». Оборудование для линии порошковой окраски стало поступать на завод в мае прошлого года. За несколько месяцев были смонтированы зона маскировки, кабина нанесения порошковой краски, печь полимеризации, камера маскировки, где на резьбовые отверстия устанавливают специальные защитные колпачки и заглушки, а также дорабатывают дефекты окраски. Кроме того, организован световой портал для контролёров ОТК, что позволило значительно улучшить условия труда на новом участке, и отдельная ветка подвесного толкающего конвейера. Производительность линии — 192 детали в час.

На автоматической линии порошок наносится электростатическим способом напыления, проходит полимеризацию при температуре 180 °C и формирует монолитный слой лакокрасочного покрытия толщиной не меньше 80 микрон. По словам контролёра ОТК Татьяны Куренковой, на деле защитный слой получается ещё прочнее. В каждой из семи контрольных точек ресивера на дисплее толщиномера высвечивается не меньше 100 единиц.

После запуска линии улучшился и главный показатель качества — коррозийная стойкость в солевом тумане сварных швов. Раньше он составлял 300 часов, а сейчас — 1000 часов. С учётом бизнес-плана производства экономический эффект от внедрения порошковой окраски за 2020 год составит около 7,5 млн руб.

Успешный опыт будет тиражироваться. Сейчас идёт модернизация 4-й окрасочной линии, там порошковая окраска будет напыляться на детали шасси большегруза.