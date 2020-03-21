Нижегородская компания выпустила новые модели эвакуаторов на шасси Газон Next

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Нижегородская компания «Луидор-Тюнинг», отвечающая за производство фургонов и спецтехники, освоила выпуск новых моделей эфакуаторов на шасси Газон Next.

В конце декабря 2019 года пресс-служба компании сообщила о выпуске нового крытого эвакуатора грузоподъмностью 3 т., который обеспечивает защиту от камней, осадков и т. д. при транспортировке автомобилей.

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Размеры сдвижной эвакуационной платформы составляют 6450*2180 мм, а полная масса автомобиля 8,7 тонн.

Еще одной новинкой, которую представила компания в середине февраля 2020 года, стал эвакуатор с повышенной грузоподъемностью на базе Газон Next 10 т грзоподъемностью 5 тонн и полной массой 10 тонн, предназначенный для транспортировки как легковых автомобилей, так и микроавтобусов, а также внедорожников.

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На эвакуатор устанавливается профессиональная сдвижная лебедка Come Up DV9 12v, свс платформы удлинен на 600 мм.

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В настоящее время компания изготавливает эвакуаторы с ломаной и сдвижной платформами.

© luidor-pro.ru

В середине марта 2020 года ООО «Луидор-Тюнинг» сообщила о выпуске эвакуатора с ломанной платформой для перевозки дорогих элитных автомобилей с низким клиренсом.

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