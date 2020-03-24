Томская компания «ЭлеСи» модернизировала производство печатных плат

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В 2018 году «ЭлеСи» получило льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 69 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» на приобретение высокотехнологичного оборудования. С привлечением льготного займа предприятие модернизировало и расширило производственный цех по выпуску печатных плат, и после выхода на полную мощность планирует выпускать до 500 тысяч печатных плат в год.

Все технологии автоматизированы, а автоматические производственные линии быстро перенастраиваются с одних на другие виды печатных плат.

Общий бюджет модернизации составил почти 100 млн рублей. Основными заказчиками печатных плат станут российские производители электронных компонентов: научно-производственное предприятие «Гамма», «Томский завод электроприводов», «Феникс Контакт РУС» и «Красноярскэнергокомплект».

"В обновленном цеху поддерживается определенная температура, влажность, чистота и антистатика, а все технологии автоматизированы. Его особенность также в том, что автоматические производственные линии быстро перенастраиваются с одних на другие виды печатных плат. Мы перестроили под новые линии всю производственную логистику, создали специализированные зоны. Концепция «Элеси» — всегда быть на шаг впереди, поэтому мы постоянно модернизируем производство. За помощь в этом мы благодарны Фонду развития промышленности", — сказал технический директор «Элеси» Дмитрий Петухов.

Электронные печатные платы — модули, которые являются комплектующими для электронных устройств, применяемых в радиоэлектронике, машиностроении, энергетике, транспортной системе и других отраслях.

Среди конечных устройств, в которых используются печатные платы «Элеси» — блоки управления электроприводами, средства автоматизации, преобразователи сигналов, контроллеры, вычислительные модули, серверы и другие высокотехнологичные устройства.

Благодаря запуску проекта «Элеси» уменьшится доля зарубежных компаний на российском рынке печатных изделий.