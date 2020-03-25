Гематологический корпус Боткинской больницы в Москве открыли после капитального ремонта

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Каждый год здесь будут проходить лечение около шести тысяч человек.

Гематологический корпус № 1 городской клинической больницы имени С.П. Боткина открыли после ремонта. Корпус уже принял первых пациентов. Здесь круглосуточно работают 120 гематологических коек и установлено 1100 единиц самого современного медицинского оборудования. Новый корпус стал основной клинической базой Московского городского гематологического центра.

Корпус № 1 ГКБ им. Боткина был построен в 1909 г. К началу 2010-х годов условия оказания медицинской помощи в нем уже не отвечали современным требованиям качества и комфорта.Капитальный ремонт здания площадью 8,9 тыс. кв. м был выполнен в 2015-2020 гг. По окончании ремонта в корпусе развернуто 120 коек круглосуточного стационара и установлено 1 100 ед. современного медицинского оборудования.

В новом корпусе будет организован полный цикл онкогематологической помощи — от диагностики до проведения высокотехнологичных операций по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток пациентам, нуждающимся в этом виде лечения. Новое оборудование экспертного класса позволит ставить диагноз оперативно и точно. Комплекс современных эндоскопических методов диагностики, аппаратов УЗИ и КТ позволит выявлять причины большинства инфекционных осложнений на месте, без транспортировки пациента в другие корпуса больницы, что критически важно для гематологических больных с ослабленным иммунитетом.

Ультрасовременные аппараты криобанка позволят на месте проводить сбор, подсчет и хранение стволовых кроветворных клеток. Хранение стволовых клеток будет возможным в течение многих лет.Наличие в реанимации аппаратуры для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), аппаратов «искусственная печень» и «искусственная почка», — позволят протезировать функции внутренних органов в самых тяжелых случаях.Мощность трансплантационного отделения планируется довести до 150 трансплантаций в год. Кроме того, появится возможность проведения длительной и интенсивной иммуносупрессивной терапии у редкой группы пациентов с апластической анемией, что ранее было доступно только в федеральных центрах с длительным периодом ожидания. Это позволит спасти многие человеческие жизни.

Одноместные боксы отделения трансплантации с особым режимом очистки воздуха и наличием HEPA-фильтров позволят лечить пациентов, находящихся в состоянии агранулоцитоза (отсутствия лейкоцитов) более 30 суток, проводить трансплантацию аллогенных и аутологичных стволовых кроветворных клеток. В новом корпусе смогут проходить лечение, включая курсы химио-, иммуно-, таргетной терапии, до 6 тыс. пациентов в год — почти на треть больше, чем до ремонта. Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин отметил, что программа модернизации больницы была принята год назад и за год введено четыре корпуса.

Новое оборудование экспертного класса позволит поставить диагноз быстро и точно. Комплекс современных эндоскопических методов диагностики, аппаратов УЗИ и КТ выявит причины большинства инфекционных осложнений на месте, без транспортировки пациента в другие корпуса больницы. Это особенно важно для гематологических больных с ослабленным иммунитетом. Современные аппараты криобанка позволят на месте проводить сбор и подсчет стволовых кроветворных клеток и хранить их в течение многих лет.

В реанимации установлено оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также аппараты «искусственная печень» и «искусственная почка». Благодаря им можно будет протезировать функции внутренних органов в самых тяжелых случаях.

Пациенты размещаются в одно-, двух- и трехместных палатах с санузлами, душевыми, телевизорами и холодильниками. В корпусе удобная навигация, установлены противоударные поручни для маломобильных пациентов. Также есть одноместные боксы отделения трансплантации с особым режимом очистки воздуха и HEPA-фильтрами.

Помимо стационарного лечения, ежегодно врачи Боткинской больницы оказывают помощь более чем 27 тысячам амбулаторных пациентов с заболеваниями крови, в том числе с такими тяжелыми диагнозами, как острые лейкозы, злокачественные лимфомы и множественные миеломы.

В 2019 году на базе Боткинской больницы открыли городской офтальмологический центр на 146 коек. Он включает четыре стационарных офтальмологических отделения, в том числе уникальное отделение офтальмоонкологии, в котором лечат внутриглазные опухоли и опухоли век, отделения по лечению глаукомы, дистрофии сетчатки и других заболеваний глаз.

Следующий шаг — «капитальной ремонт трех корпусов, это нефрологический центр — уже в этом году, эндоскопический референс-центр», — пояснил главврач. — И в этом же году начинается строительство комплекса скорой помощи, который изменит всю методологию лечения пациентов.

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