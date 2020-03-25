Байпасные датчики уровня, изготовленные инженерами «РусАвтоматизация»

Байпасный датчик уровня является одним из самых простых способов визуального контроля наполнения емкости. Данные указатели представляют собой трубку, присоединенную к контролируемой емкости. Уровень жидкости в данной трубке по принципу сообщающихся сосудов соответствует уровню в емкости.

Байпасные указатели уровня имеют простую конструкцию, в которой отсутствуют подвижные механизмы, за счет чего устройство имеет высокую надежность. При этом такие указатели не требует постоянного обслуживания. А благодаря низкой стоимости и широкому спектру применений представляют собой очень удобный инструмент визуализации наполнения емкости.

Что представляют собой байпасные указатели уровня?

В общем, байпасные датчики уровня изготавливают в виде колонки, которую присоединяют к контролируемой емкости, образуя при этом сообщающиеся сосуды. В колонке имеется смотровое стекло, в котором виден уровень жидкости. По принципу сообщающихся сосудов этот уровень соответствует уровню продукта в емкости.

Байпасный индикатор уровня © Фото из открытых источников

Датчики уровня жидкости в резервуаре, которые изготавливаются силами инженеров «РусАвтоматизация», представляют собой стеклянную трубку, закрепленную между двумя фитингами. Фитинг выполнен в виде угольника (1). Уплотнитель (2) необходим для герметичного сочленения трубки и фитинга. Герметичность обеспечивается завинчиванием гайки 5, которая поджимает втулку 4, а та в свою очередь сжимает уплотнитель.

Стеклянная трубка индикатора уровня © Фото из открытых источников

Байпасные уровнемеры в зависимости от контролируемой среды могут изготавливаться из различных материалов, обеспечивающих возможность работы:

При высоких или низких температурах;

При высоких давлениях;

При агрессивной среде и т. п.

Кроме того, к уровнемерам опционально предлагается защитный кожух со шкалой и указателями предельных значений уровня, который защитит смотровую трубку от неожиданных ударов и различных механических повреждений.

Разновидности датчиков уровня воды

Байпасные датчики уровня, изготовленные инженерами «РусАвтоматизация», способны работать:

При температуре от -40°С до +200°С — при этом стоит отметить, что уровнемеры не гарантируют не замерзание контролируемой жидкости при отрицательной внешней температуре. Для избегания замерзания жидкости следует использовать внешний обогрев индикатора или теплоизоляцию индикатора;

При давлении до 16 бар (краткосрочно до 24 бар);

Со многими агрессивными веществами.

Модельный ряд байпасных указателей, собственного производства представлен следующими моделями:

«Водомер»;

"Резерв";

"Резерв-Эко";

"Каскад А20″.

Данные байпасные указатели уровня имеют отличные эксплуатационные характеристики и просты в обслуживании. Их применение возможно со многими жидкостями, присутствующими в различных технологических процессах. При производстве индикаторов осуществляется периодический контроль конструкции индикаторов с оформлением протоколов испытаний, а именно:

Пневмоиспытания — на плотность деталей и герметичность соединений;

Гидроиспытания — на прочность индикатора.

Байпасные индикаторы «Водомер», «Резерв» и «Резерв-Эко» изготовляют по ТУ АПНД.494531.100, согласно ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

Материалы, из которых изготавливают «Резерв-Эко», соответствуют указаниям РТМ 27-72-15-82 «Порядок применения металлов, синтетических и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и средами».

Указатели уровня серий «Водомер» и «Резерв» имеют подтверждения качества и безопасности в виде Декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 032/2013.

Декларации ЕЭС © Фото из открытых источников

На байпасные указатели серии «Каскад» декларация ТР ТС в настоящий момент в процессе оформления.

Далее подробней о каждой модели.

Особенности байпасного указателя Водомер

Байпасный индикатор уровня воды «Водомер» представляет собой самый простой и экономичный способ контроля наполнения емкости. Материалы, из которых изготовлен данный индикатор уровня, позволяют использовать его с жидкостями при температуре до +110°С и давлении до 1.6 МПа.

Индикатор уровня воды "Водомер" © Фото из открытых источников

Длина указательной трубки может достигать 2000 мм. При этом сама трубка может быть изготовлена, либо из оргстекла (работа при 0,4 МПа / +70°С), либо из боросиликатного стекла (работа при 1,6 МПа / +110°С).

Особенности байпасного указателя «Резерв»

Датчик уровня жидкости в резервуаре «Резерв» отлично подходит для работы со среднеагрессивными веществами при достаточной высокой температуре до +200°С и давлении до 1.6 МПа. Это возможно за счет использования уплотнений для фитингов из фторкаучука FPM и смотрового стекла из боросиликатного стекла. При этом такой индикатор может иметь высоту до 1500мм.

Указатель уровня "Резерв" © Фото из открытых источников

Для менее агрессивных веществ с меньшими рабочими температурами и при необходимости эксплуатации на улице при температуре до -40°С, есть упрощенная модель с уплотнениями из нитрилкаучука NBR и трубкой из оргстекла.

Длина такой трубки может достигать 2000 мм. Сам же байпасный уровнемер пригоден для условий с температурой не выше +70°С и давлением до 0.4 МПа.

Особенности байпасного указателя «Резерв-Эко»

Датчик для контроля уровня жидкости в резервуаре «Резерв-Эко» отличное решение для контроля различных пищевых жидкостей как при положительной, так и при отрицательной температуре до -30°С. Это возможно благодаря использованию в качестве основного материала — стали марки 12Х18Н10Т, которая имеет стойкость к коррозии. Для уплотнений используется специальная резина пищевой марки.

Датчик контроля пищевых жидкостей "Резерв-Эко" © Фото из открытых источников

Длина указательного стекла данного визуального байпасного уровнемера может быть от 100 до 2000 мм. Сам смотровой элемент сделан из оргстекла.

Монтаж байпасных уровнемеров «Водомер», «Резерв» и «Резерв-Эко»

Данные датчики уровня жидкости в резервуаре имеют несколько способов монтажа к контролируемой емкости:

При толщине стенки емкости до 2 мм и возможностью закручивания гайки изнутри — с помощью контргайки и прокладки. При наличии на емкости бобышки с внутренней резьбой — с помощью ФУМ ленты. При наличии отводов с накидной гайкой — с помощью прокладки. При наличии на емкости фланцевых отводов — с помощью монтажного набора MF-A.

Схема монтажных соединений © Фото из открытых источников

Особенности байпасного указателя «Каскад А20»

Байпасный уровнемер «Каскад А20» способен работать при давлении до 16 бар (кратковременно до 25 бар) и при температуре до 110 °C.

Фитинги данного индикатора сделаны из высокопрочной латуни марок ЛС59-1 и ЛС59-2. Это позволяет уровнемеру обладать не только повышенной прочностью, а также иметь стойкость к коррозии, осадкам и слабоагрессивным веществам.

Уровнемер Каскад 20А © Фото из открытых источников

Данный байпасный уровнемер имеет в своей конструкции вентильные блоки для перекрытия индикатора для различных технических мероприятий. А также сливной кран для продувки, очистки или отбора проб из емкости.

Трубка изготавливается из оргстекла или боросиликатного стекла и имеет максимальную высоту 2000 мм и 1500 мм соответственно.

Монтаж индикатора серии А20

Установка данного байпасного указателя уровня осуществляется в 4 простых шага:

Смонтируйте фитинги на ёмкость. Разберите сальниковые узлы фитингов. Вставьте указательную трубку поочерёдно в фитинги. Затяните сальниковые узлы фитингов.

Монтаж индикатора Каскад А20 © Фото из открытых источников

Где могут применяться байпасные уровнемеры?

Каждая из описанных выше моделей байпасных указателей уровня имеет свой круг применения, что упрощает выбор определенного устройства для решения конкретной задачи.

Индикатор Водомер предназначен для работы:

Водой и водными растворами;

Водными растворами спиртов (этиловым, метиловым);

Технические и моторные масла;

Суспензии и мало агрессивные жидкости.

Индикаторы «Резерв» отлично подойдут со следующими типами жидкостей:

Концентрированных этиловых и метиловых спиртов;

Топливо (бензин, керосин, мазут);

Растворы щелочей и кислот различной концентрации и т. п.

Индикаторы «Резерв-Эко» может успешно применяться в различных пищевых процессах, таких как:

Линии производства алкогольной продукции;

Линии питьевой и минеральных вод;

Линии соков и сиропов;

Линии растительных масел и т. п.

Индикатор «Каскад А20» может применяться в таких же отраслях как «Резерв» и «Водомер», но при этом, где требуется его более широкий функционал — наличие сливного крана и вентилей.

Для удобства, ниже приведена таблица соответствия модели индикатора типу жидкости:

Таблица соответствия моделей типу жидкости © Фото из открытых источников

Как подобрать байпасные уровнемеры?

Для удобства вышеописанные модели водомеров российского производства сведены в таблицу.