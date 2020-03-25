Интересная новинка на рынке спецтехники.Российский аналог европейских минипогрузчиков.

На данный момент на рынке спецтехники формат минипогрузчик подразумевает машину с боковым поворотом или технику с шарнирно-сочленую рамой .

Российский завод изготовитель «ПО „ВУЛКАН“ бренд Митракс https://mitrax.ru/ разработал погрузчик с артикуляционной рамой — МП 625/ МП 630. Данные модели отличаются типами двигателей.

митракс мп 630 © Фото из открытых источников

На рынке есть европейские аналоги такого формата техники, к ним можно отнести Avant или MultiOne 5 серии.

Расположение кабины оператора на передней оси машины обеспечивает улучшенный обзор навесного оборудования.

Система крепления навесного оборудования позволяет быстро и просто производить его замену.

Современная гидростатическая трансмиссия.

Техника оснащена гидростатическим приводом с закрытым контуром.Такой вид трансмиссии обеспечивает наибольшую мощность и эффективность для разнообразных работ погрузчика.

Высокий уровень безопасности.

Мини-погрузчики Митракс оснащены защитной рамой ROPS, навесом FOPS, ремнями безопасности и другими встроенными устройствами безопасности для обеспечения полной защиты оператора.

Шарнирно-сочлененная схема поворота

Идеально подходит для деликатных поверхностей при великолепной маневренности.

Самовыравнивающийся механизм стрелы

В стандартную комплектацию Митракс входит самовыравнивающаяся стрела, благодаря чему загрузка и выгрузка становится простой быстрой и безопасной.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Выбор протектора и размера колес для разных условий эксплуатации

Разные варианты колес и шин делает машину полностью настраиваемой с точки зрения крутящего момента, дорожного просвета, давления на грунт, высоты подъема и грузоподъемности.

На технику по запросу возможно установить дизельный или бензиновый двигатель.

Митракс МП-630 / МП-625 Габариты (ДхШхВ), мм. 2490×1200×2030 Колесная база, мм. 1200 Высота подъема, мм. 2820 Грузоподъемность, кг. 850 / 750 Объем ковша, л. 380 Дорожный просвет, мм. 250 Радиусы поворота, мм. 800 Бензобак, л. 26 Подача гидравлики, л/мин. 55 / 40 Вес, кг. 1250 / 1100 Модель двигателя YANMAR 3TNV82A / LONCIN Тип ------- / Инжектор Рабочий объем, см3. 1331 / 678 Топливо Дизель / Бензин АИ92 Мощность, л.с. 30 / 25 Диаметр цилиндра, мм. 82 / 78 Трансмиссия Гидростатическая Привод Постоянный, 4×4, с блокировкой дифференциала Скорость, км/ч. 12 / 10 Рулевое Гидроусилитель Рама Шарнирная Тип 12 В, земля="минус» Аккумулятор Asia 39 А/час Фары Светодиодные Колеса 26*12-12 / 23*12-12

Сцепка под навесное оборудование является универсальной, поэтому будет подходить как оригинальное навесное оборудование Митракс, так и аналоги европейской навески. На данный момент их видов уже более 30.

Цена погрузчика Митрак почти в два раза ниже схожих по характеристикам европейских аналогов.Купить погрузчик Митракс можно уже в конце весны 2020 года, на данный момент формируются предзаказы.

Данный вид техники особым спросом пользуется на строительных площадках, фермерских хозяйствах, конефермах, в ладшафтных работах, дорожном строительстве, коммунальной сфере и у владельцев загородных домов.