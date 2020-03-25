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Интересная новинка на рынке спецтехники.Российский аналог европейских минипогрузчиков.

На данный момент на рынке спецтехники формат минипогрузчик подразумевает машину с боковым поворотом или технику с шарнирно-сочленую рамой .

Российский завод изготовитель «ПО „ВУЛКАН“ бренд Митракс https://mitrax.ru/ разработал погрузчик с артикуляционной рамой — МП 625/ МП 630. Данные модели отличаются типами двигателей.

митракс мп 630митракс мп 630 © Фото из открытых источников

На рынке есть европейские аналоги такого формата техники, к ним можно отнести Avant или MultiOne 5 серии.

Расположение кабины оператора на передней оси машины обеспечивает улучшенный обзор навесного оборудования.

Система крепления навесного оборудования позволяет быстро и просто производить его замену.

Современная гидростатическая трансмиссия.

Техника оснащена гидростатическим приводом с закрытым контуром.Такой вид трансмиссии обеспечивает наибольшую мощность и эффективность для разнообразных работ погрузчика.

Высокий уровень безопасности.

Мини-погрузчики Митракс оснащены защитной рамой ROPS, навесом FOPS, ремнями безопасности и другими встроенными устройствами безопасности для обеспечения полной защиты оператора.

Шарнирно-сочлененная схема поворота

Идеально подходит для деликатных поверхностей при великолепной маневренности.

Самовыравнивающийся механизм стрелы

В стандартную комплектацию Митракс входит самовыравнивающаяся стрела, благодаря чему загрузка и выгрузка становится простой быстрой и безопасной.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

Выбор протектора и размера колес для разных условий эксплуатации

Разные варианты колес и шин делает машину полностью настраиваемой с точки зрения крутящего момента, дорожного просвета, давления на грунт, высоты подъема и грузоподъемности.

На технику по запросу возможно установить дизельный или бензиновый двигатель.

Митракс МП-630 / МП-625

Габариты (ДхШхВ), мм.

2490×1200×2030

Колесная база, мм.

1200

Высота подъема, мм.

2820

Грузоподъемность, кг.

850 / 750

Объем ковша, л.

380

Дорожный просвет, мм.

250

Радиусы поворота, мм.

800

Бензобак, л.

26

Подача гидравлики, л/мин.

55 / 40

Вес, кг.

1250 / 1100

Модель двигателя

YANMAR 3TNV82A / LONCIN

Тип

------- / Инжектор

Рабочий объем, см3.

1331 / 678

Топливо

Дизель / Бензин АИ92

Мощность, л.с.

30 / 25

Диаметр цилиндра, мм.

82 / 78

Трансмиссия

Гидростатическая

Привод

Постоянный, 4×4, с блокировкой дифференциала

Скорость, км/ч.

12 / 10

Рулевое

Гидроусилитель

Рама

Шарнирная

Тип

12 В, земля="минус»

Аккумулятор

Asia 39 А/час

Фары

Светодиодные

Колеса

26*12-12 / 23*12-12

Сцепка под навесное оборудование является универсальной, поэтому будет подходить как оригинальное навесное оборудование Митракс, так и аналоги европейской навески. На данный момент их видов уже более 30.

Цена погрузчика Митрак почти в два раза ниже схожих по характеристикам европейских аналогов.Купить погрузчик Митракс можно уже в конце весны 2020 года, на данный момент формируются предзаказы.

Данный вид техники особым спросом пользуется на строительных площадках, фермерских хозяйствах, конефермах, в ладшафтных работах, дорожном строительстве, коммунальной сфере и у владельцев загородных домов.

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