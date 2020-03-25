Интересная новинка на рынке спецтехники.Российский аналог европейских минипогрузчиков.
На данный момент на рынке спецтехники формат минипогрузчик подразумевает машину с боковым поворотом или технику с шарнирно-сочленую рамой .
Российский завод изготовитель «ПО „ВУЛКАН“ бренд Митракс https://mitrax.ru/ разработал погрузчик с артикуляционной рамой — МП 625/ МП 630. Данные модели отличаются типами двигателей.
митракс мп 630 © Фото из открытых источников
На рынке есть европейские аналоги такого формата техники, к ним можно отнести Avant или MultiOne 5 серии.
Расположение кабины оператора на передней оси машины обеспечивает улучшенный обзор навесного оборудования.
Система крепления навесного оборудования позволяет быстро и просто производить его замену.
Современная гидростатическая трансмиссия.
Техника оснащена гидростатическим приводом с закрытым контуром.Такой вид трансмиссии обеспечивает наибольшую мощность и эффективность для разнообразных работ погрузчика.
Высокий уровень безопасности.
Мини-погрузчики Митракс оснащены защитной рамой ROPS, навесом FOPS, ремнями безопасности и другими встроенными устройствами безопасности для обеспечения полной защиты оператора.
Шарнирно-сочлененная схема поворота
Идеально подходит для деликатных поверхностей при великолепной маневренности.
Самовыравнивающийся механизм стрелы
В стандартную комплектацию Митракс входит самовыравнивающаяся стрела, благодаря чему загрузка и выгрузка становится простой быстрой и безопасной.
Выбор протектора и размера колес для разных условий эксплуатации
Разные варианты колес и шин делает машину полностью настраиваемой с точки зрения крутящего момента, дорожного просвета, давления на грунт, высоты подъема и грузоподъемности.
На технику по запросу возможно установить дизельный или бензиновый двигатель.
Митракс МП-630 / МП-625
Габариты (ДхШхВ), мм.
2490×1200×2030
Колесная база, мм.
1200
Высота подъема, мм.
2820
Грузоподъемность, кг.
850 / 750
Объем ковша, л.
380
Дорожный просвет, мм.
250
Радиусы поворота, мм.
800
Бензобак, л.
26
Подача гидравлики, л/мин.
55 / 40
Вес, кг.
1250 / 1100
Модель двигателя
YANMAR 3TNV82A / LONCIN
Тип
------- / Инжектор
Рабочий объем, см3.
1331 / 678
Топливо
Дизель / Бензин АИ92
Мощность, л.с.
30 / 25
Диаметр цилиндра, мм.
82 / 78
Трансмиссия
Гидростатическая
Привод
Постоянный, 4×4, с блокировкой дифференциала
Скорость, км/ч.
12 / 10
Рулевое
Гидроусилитель
Рама
Шарнирная
Тип
12 В, земля="минус»
Аккумулятор
Asia 39 А/час
Фары
Светодиодные
Колеса
26*12-12 / 23*12-12
Сцепка под навесное оборудование является универсальной, поэтому будет подходить как оригинальное навесное оборудование Митракс, так и аналоги европейской навески. На данный момент их видов уже более 30.
Цена погрузчика Митрак почти в два раза ниже схожих по характеристикам европейских аналогов.Купить погрузчик Митракс можно уже в конце весны 2020 года, на данный момент формируются предзаказы.
Данный вид техники особым спросом пользуется на строительных площадках, фермерских хозяйствах, конефермах, в ладшафтных работах, дорожном строительстве, коммунальной сфере и у владельцев загородных домов.
Читайте также...
- Новый кран-погрузчик GIRAFFE готов к работе
- Техника завода «Дорожных машин» (Рыбинск)
- Подписано соглашение об организации машиностроительного производства на Южном Урале