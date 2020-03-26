«Швабе» увеличивает поставки неонатального оборудования за рубеж © rostec.ru

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выиграл тендеры на поставку неонатальной техники в Азию и Европу. Оборудование, предназначенное для реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных, закупили шесть стран. Новым рынком сбыта стала Словения.

Медицинское оборудование отгружено Шри-Ланке, Филиппинам, Бангладеш, Вьетнаму, Словении. Страны азиатского региона получили неонатальные столы СНО, инкубаторы интенсивной терапии ИДН-03, а также фототерапевтические облучатели для лечения желтухи ОФН-02. В Словению направлена фиброоптическая система для фототерапии «БилиФлекс». Кроме того, в Польшу готовится поставка фототерапевтических облучателей ОФН-03 для новорожденных.

Неонатальное оборудование «Швабе» давно доказало свою конкурентоспособность, высокое качество и стабильно пользуется спросом на мировом рынке. Зарубежные врачи будут использовать нашу медтехнику для адаптации, уходовых процедур и лечения младенцев, в том числе ослабленных, с критически малым весом, в родильных блоках, палатах интенсивной терапии и отделениях реанимации.

Все оборудование разработано и выпускается в Екатеринбурге на производственной площадке холдинга «Швабе» — Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ). В настоящее время предприятие выпускает 30% всего неонатального оборудования в России.

Страны Азии являются приоритетным рынком сбыта — поставки в этот регион составляют порядка 60-70% в общем объеме экспорта медицинской продукции. В Польше наиболее перспективными для реализации считаются аппараты для фототерапии новорожденных, именно в этой технике медучреждения страны испытывают наибольшую потребность. Рынок Словении еще изучается, перспективы можно будет оценить по итогам пилотной поставки.