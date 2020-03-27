В цехе обогащения урана АО «ПО «Электрохимический завод» введены секции центрифуг нового поколения
В цехе обогащения урана АО «ПО «Электрохимический завод» (Красноярский край, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») с опережением плана на 40 дней введена в эксплуатацию первая в 2020 году очередь секций, модернизированных газовыми центрифугами (ГЦ) последнего поколения.
Новые секции пополнили блоки, которые вводятся на предприятии в рамках программы модернизации основного технологического оборудования с весны 2019 года.
В 2019 году заводской ПСР-проект (ПСР — Производственная система Росатома) по оптимизации подготовки и проведения пусконаладочных работ на блоках ГЦ 9+, стал победителем конкурса лучших ПСР-проектов и предложений по улучшениям в Топливном дивизионе Росатома. Группа специалистов предприятия за успехи в решении задачи ввода в эксплуатацию центрифуг последнего поколения удостоена звания «Человек года ЭХЗ — 2019» в номинации «Единая производственная команда».
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27.03.2023:27:39