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Медучреждения

В Москве открыт крупнейший в стране коронавирусный стационар

 © img.rosbalt.ru

27 марта в Москве открыт огромный коронавирусный стационар на базе городской клинической больницы № 15 имени Филатова. Это крупнейшая клиника в России для лечения COVID-19.

Она находится в районе Выхино и рассчитана на 1300 коек. Для сравнения: в больнице в Коммунарке — 500 мест.

В новой клинике будут работать 2,7 тыс. сотрудников.

По словам главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко, весь персонал прошел обучение для работы с больными коронавирусной инфекцией. Для этого с ним проводились многочисленные вебинары, лекции и инструктажи. Кафедры, работающие на территории больницы, профессора, заведующие кафедрами активно участвовали в переподготовке врачей и медсестер.

 © mos.ru

Помимо 1 тысячи 315 коек, в больнице имеется отделение реанимации мощностью 111 коек, которое при необходимости можно расширить для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Клиника оснащена 146 аппаратами ИВЛ и двумя аппаратами ЭКМО.

Пациенты с подтвержденным диагнозом и люди, ожидающие результатов анализа, будут находиться отдельно друг от друга. Медперсонал к ним будет приходить через специально оборудованный шлюз. Это обезопасит медработников от заражения опасной инфекцией.

Палаты, куда госпитализируют москвичей с подозрением на коронавирус, оснащены бактерицидными установками для поддержания необходимого уровня чистоты воздуха. Организована служба дезинфекции. Подсоединена система обратной связи «Задай вопрос врачу», воспользоваться которой можно будет с помощью QR-кода, размещенного в отделениях. В ближайшие дни в больнице поставят дополнительное оборудование и приступит к работе дополнительный персонал.
Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2312280/

медицина , Москва
  • Нет аватара termometrix
    27.03.2022:38:54

     © lh3.googleusercontent.com

    #1193598
    • Великоросс Великоросс
      28.03.2000:35:22

      Интересно, где все те, которые пели «дифирамбы» некому «китайскому чуду», а на деле модульной «больничке» из контейнеров, возводимых в Китае?    

      Отредактировано: Великоросс~00:37 28.03.20
      #1193604
      • Нет аватара Mruck
        28.03.2000:55:43

        «Дядя — ты дурак?» © (цитата из советского фильма, если что)

        Видео строительства видел? Какие контейнеры? Там модули — готовые стены со встроенной инфраструктурой. Забетонировал пол, поставил такие стеновые панели, соединил провода и трубки, ну и отделка и доп. оборудование — всё. Готова больница с полноценными инфекционными боксами!!! (причём, не напомните ли — на какое количество больных была больничка?)

        А что тут? Это конечно лучше чем ничего, но… 1800 коек на Москву?! Это даже не смешно.

        И это — только на Москву. А регионы? Им как?

        Я был бы очень рад, если бы у меня в Мурманске построили ту «китайскую», но нам это «не светит».

        #1193605
        • Миша Мальцев Миша Мальцев
          28.03.2001:07:23

          Ну, как минимум, в Новой Москве строится «аналог» китайской больницы. Обещают сдать к середине апреля(изначально хотели на 500,но уже говорят о 630-650 мест) Плюс частично и другие инфекционные больницы перепрофилировали

          #1193606
        • Нет аватара termometrix
          28.03.2001:14:06

          Я был бы очень рад, если бы у меня в Мурманске построили ту «китайскую», но нам это «не светит».

          Если понадобится дополнительно построят,но в мегаполисах плотность населения слишком большая,там риск от новых случаев выше чем по остальным регионам.

          Опать таки все зависит от предпринимамых мер и дисциплины.

          Российский народ так сказать мобилизационный народ,казарменный народ армейского типа и вроде бы у него есть опыта при таких ситуаций.Нужно спокойствие и традиционная сплоченность.

          Такова история России.

          #1193609
        • Andrei N Andrei N
          28.03.2001:57:08

          Никогда не знал, что Мурманск это почти Ухань.

          #1193612
  • Нет аватара termometrix
    28.03.2001:08:57

    Федеральное медико-биологическое агентство России развёртывает 135 дополнительных коек для больных коронавирусом в трёх ведущих клиниках Агентства

    В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в г. Москве и Московской области руководитель ФМБА России Вероника Скворцова приказала сформировать изолированные подразделения для приема пациентов с пневмонией, вызванной SARS-CoV-2 на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ФГБУЗ ФКЦ ВМТ ФМБА России, ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России.

    «В виду распространения вируса SARS-CoV-2 в трёх ведущих клиниках ФМБА России будет развёрнуто 135 дополнительных коек, в том числе 33 реанимационных. Я буду лично контролировать исполнение этого поручения», — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

    Обеспечивать выполнение методических рекомендаций Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации будут руководители ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ФГБУЗ ФКЦ ВМТ ФМБА России, ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России.

    В составе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России работает Центр ЭКМО — структурное подразделение, оказывающее высокотехнологическую медицинскую помощь пациентам с тяжелой острой дыхательной и (или) сердечнососудистой недостаточностью с помощью метода экстракорпоральной мембранной оксигенации.

    Экстракорпоральная мембранная оксигенация — это современный высокотехнологичный метод лечения, позволяющий оказать временную поддержку жизни больных с потенциально обратимой сердечной и легочной недостаточностью при помощи искусственного кровообращения и газообмена. В результате применения методики ЭКМО происходит механическая поддержка жизненно важных функций организма, что обеспечивает режим «функционального покоя» сердца и лёгких пациента, давая им возможность восстановится при наличии функциональных и физиологических резервов.

    http://fmbaros....LEMENT_ID=37967

    #1193607
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