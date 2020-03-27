В Москве открыт крупнейший в стране коронавирусный стационар

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27 марта в Москве открыт огромный коронавирусный стационар на базе городской клинической больницы № 15 имени Филатова. Это крупнейшая клиника в России для лечения COVID-19.

Она находится в районе Выхино и рассчитана на 1300 коек. Для сравнения: в больнице в Коммунарке — 500 мест.

В новой клинике будут работать 2,7 тыс. сотрудников.

По словам главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко, весь персонал прошел обучение для работы с больными коронавирусной инфекцией. Для этого с ним проводились многочисленные вебинары, лекции и инструктажи. Кафедры, работающие на территории больницы, профессора, заведующие кафедрами активно участвовали в переподготовке врачей и медсестер.

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Помимо 1 тысячи 315 коек, в больнице имеется отделение реанимации мощностью 111 коек, которое при необходимости можно расширить для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Клиника оснащена 146 аппаратами ИВЛ и двумя аппаратами ЭКМО.

Пациенты с подтвержденным диагнозом и люди, ожидающие результатов анализа, будут находиться отдельно друг от друга. Медперсонал к ним будет приходить через специально оборудованный шлюз. Это обезопасит медработников от заражения опасной инфекцией.

Палаты, куда госпитализируют москвичей с подозрением на коронавирус, оснащены бактерицидными установками для поддержания необходимого уровня чистоты воздуха. Организована служба дезинфекции. Подсоединена система обратной связи «Задай вопрос врачу», воспользоваться которой можно будет с помощью QR-кода, размещенного в отделениях. В ближайшие дни в больнице поставят дополнительное оборудование и приступит к работе дополнительный персонал.