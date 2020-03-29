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На Ярославском заводе «Ремпутьмаш» (Группа РПМ, входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины») начался серийный выпуск вагонов-платформ — листовозов.

Новая техника предназначена для перевозки листового проката шириной от 3,08 до 4,45 м, длиной от 10 до 12,4 м и толщиной от 7 до 60 мм по железным дорогам колеи 1520. Грузоподъемность платформы — 66 тонн.

Модель листовоза разработана конструкторским бюро завода «Калугапутьмаш» с участием специалистов Ярославского завода «Ремпутьмаш». Первая партия новой техники из 30 вагонов-платформ уже успешно прошла приемо-сдаточные испытания, по результатам которых Ярославский завод «Ремпутьмаш» получил сертификат соответствия, удостоверяющий, что вагоны-платформы модели 13-628 соответствуют требованиям ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава».

«Сегодня мы обладаем современной конструкторской базой, используем кооперацию производственных площадок и предлагаем комплексное сервисное обслуживание для выпускаемой техники. Все это позволяет нам в короткие сроки создавать новые интересные продукты и решения под конкретные требования заказчика», — отметил директор дивизиона «Путевая техника» холдинга «Синара-Транспортные Машины», генеральный директор Группы РПМ Сергей Шунин.