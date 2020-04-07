Контракты на поставку вооружений, заключенные в 2019 г.

Краткий обзор по экспортным контрактам на поставку вооружений, которые были заключены в 2019 г. К сожалению, официальные источники раскрывают очень мало информации, поэтому частично приходится полагаться на неофициальные источники, которые, по моему мнению, обладают высокой степенью достоверности.

В частности, поэтому в обзор не вошел предполагаемый контракт на поставку 24 Су-35 для Египта (подтверждается неофициально, но официально опровергается «Рособоронэкспортом»), а также контракт на поставку Су-30 и МиГ-29 для Алжира (сообщалось только в одном источнике сомнительной достоверности).

Армения

Контракт на поставку 4 истребителей Су-30СМ

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О заключении соглашения министерство обороны Армении сообщило в январе 2019 г. Известно, что самолеты были проданы по внутрироссийским ценам в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в размере $100 млн.

Индия

Контракт на сборку 464 танков Т-90МС из машинокомплектов стоимостью 1,93 миллиарда долларов

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В начале апреля 2019 года комитет по безопасности правительства Индии, возглавляемый премьер-министром Индии Нарендрой Моди, утвердил закупку для индийской армии 464 российских танков Т-90МС на сумму 134,48 млрд рупий (1,93 млрд долл). О подписании соотвествующего соглашения с АО «Рособоронэкспорт» стало известно в ноябре 2019 г.

Танки должны собираться на индийском государственном танковом заводе HVF в Авади из машинокомплектов, поставляемых российским АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ). Закупаемыми 464 танками Т-90МС планируется оснастить десять танковых полков индийской армии.

Согласно заявлениям офицеров индийской армии, планируемый возврат к сборке на HVF танков из российских машинокомплектов связан с низкими темпами полноценного лицензионного производства там танков Т-90С. К настоящему времени завод HVF построил не более 500 танков Т-90С (Bhishma) по российско-индийскому лицензионному соглашению 2006 года, предусматривающему выпуск в Авади 1000 танков Т-90С к 2020 году. Первые десять изготовленных на HVF лицензионных танков Т-90С были переданы индийской армии в августе 2009 года.

Контракт на поставку 1000 ракет Р-27, Р-73 и РВВ-АЕ, оценочная стоимость — 700 миллионов долларов

30 июля 2019 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Российской Федерации сообщила, что Индия и Россия подписали контракт на поставку Индии около 1000 авиационных ракет.

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Модернизированный истребитель МиГ-29 UPG ВВС Индии, с подвешенными под каждой консолью крыла управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» типов Р-27ЭТ1, Р-73Э и РВВ-АЕ, в экспозиции аэрокосмической выставки Aero India 2019. Бангалор (Индия), 20.02.2019 © Михаил Жердев

В свою очередь, журнал «Jane's Defence Weekly» сообщил, что военные источники в Нью-Дели и в Москве подтвердили факт подписания в начале июля 2019 года соглашения на закупку Индией в России 1000 управляемых ракет класса «воздух-воздух» на сумму около 700 млн долл.

29 июля 2019 года, индийское информационное агентство ANI сообщило со ссылкой на источники в правительстве Индии, что индийская сторона подписала с Россией контракт на закупку значительной партии ракет серии Р-27 класса «воздух-воздух» средней дальности на сумму 1500 кроров рупий (около 217,5 млн долл). Ранее еще в июне сообщалось об одобрении индийским правительством планируемой закупки в России для самолетов ВВС Индии еще 700 управляемых ракет класса «воздух-воздух» — 300 ракет Р-73Э малой дальности и 400 ракет РВВ-АЕ средней дальности, однако до последнего времени о контрактах на поставку Индии этих ракет не сообщалось.

Контракт на лизинг 1 АПЛ пр. 971, поставка планируется в 2022-2025

Как сообщило индийское издание «The Print» со ссылкой на источники в министерстве обороны Индии, 7 марта 2019 года в Нью-Дели было подписано российско-индийское соглашение о передаче Индии в долгосрочную аренду еще одной атомной многоцелевой подводной лодки проекта 971 из наличия ВМФ России. Стоимость соглашения оценивается в 3 млрд долл. Лодка под условным индийским обозначением Chakra III будет передана после проведения ремонта и модернизации и войдет в состав индийского флота предположительно в 2025 году под тем же названием Chakra, что и две другие атомные подводные лодки, арендовавшиеся у СССР и России. Срок аренды точно не известен, но составит не менее 10 лет.

1280px-INS_Chakra_SSN_attribute_Ajai_Shukla-696x392 © ic.pics.livejournal.com

Контракт на поставку 500 ПТУР «Атака» для Индии

Как сообщает ресурс Firstpost.com со ссылкой на источники в индийском правительстве, «соглашение о приобретении ПТУР «Атака» комплекса «Штурм» было подписано с Россией в соответствии с правилами чрезвычайного положения, согласно которому, ракеты будут поставлены в течение трех месяцев после подписания контракта». Стоимость договора составила около 2 млрд. рупий (29 млн долл.).

Согласно источнику в правительстве, сделка по закупке российских ракет готовилась уже длительное время, однако, ввиду обострения ситуации на границе с Пакистаном, были использованы правила чрезвычайного положения для значительного ускорения реализации проекта.

Индонезия

Контракт на поставку 22 БМП-3Ф и 21 БТ-3Ф, оценочная стоимость 175 миллионов долларов

Бронетранспортер БТ-3Ф Алексей Паньшин/ТАСС © phototass3.cdnvideo.ru

О заключении соглашения между Москвой и Джакартой, подразумевающего поставку 22 боевых машин пехоты БМП-3Ф и 21 бронетранспортера БТ-3Ф, Минобороны Индонезии сообщили в апреле. Факт сделки подтвердили в «Рособоронэкспорте», добавив, что техника будет поставлена для Корпуса морской пехоты Индонезии. А гендиректор компании Александр Михеев подчеркнул, что контракт на поставку БТ-3Ф Индонезии стал первым в истории России экспортным соглашением по этим машинам.

Казахстан

Контракт на поставку 4 истребителей Су-30СМ.

В период с 6 по 7 ноября 2019 года состоялись рабочие встречи между РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и ПАО «Корпорация «Иркут», в ходе которой обсуждались вопросы поставки вооружения и дальнейшее двустороннее сотрудничество между компаниями в рамках ВТС.

По итогам заседания был подписан Контракт на поставку 4-х самолетов Су-30СМ для нужд ВС РК.

Таким образом, совокупное количество заказанных Казахстаном российских многофункциональных истребителей Су-30СМ по четырем заключенным контрактам от 2014 — 2019 гг. составило 28 единиц. К настоящему моменту, корпорацией «Иркут» переданы казахстанской стороне в общей сложности 12 Су-30СМ, еще 4 ВС находятся на завершающем этапе производства.

ОАЭ

Контракт на поставку ПТРК «Корнет-Э» на сумму около 40 млн долларов.

О заключении этого контракта представитель вооруженных сил ОАЭ сообщил во время выставки IDEX-2019