Компания «Хевел» построила в Адыгее первую солнечную электростанцию

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Группа компаний «Хевел» завершила строительство Адыгейской солнечной электростанции мощностью 4 МВт в республике. Об этом говорится в сообщении компании.

Расчетный объем годовой выработки электрической энергии составит 5,1 млрд кВтч. Поставлять электроэнергию в сеть станция начнет в мае.

«Работы по сооружению первого в регионе объекта солнечной генерации начались в ноябре 2019 года и в соответствии с графиком были завершены в марте текущего года. На данный момент на СЭС ведутся пусконаладочные работы, отпуск электроэнергии в сеть электростанция начнет в мае этого года», — говорится в сообщении.

В Адыгее ведется строительство еще одной солнечной электростанции — Шовгеновской СЭС мощностью 4,9 МВт. Объект будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.

Соглашение о строительстве двух солнечных электростанций в Адыгее между «Хевел» и правительством региона было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. Объем инвестиций компании в строительство двух станций составит более 950 млн рублей.

Группа компаний «Хевел» с 2014 года построила 611,5 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объем проектов сетевой генерации в России до 2022 года составляет 907,5 МВт, в Республике Казахстан — 264 МВт.