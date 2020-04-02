Ростех представил первый отечественный портативный УЗИ-сканер

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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выводит на рынок портативный ультразвуковой диагностический сканер экспертного класса, не имеющий аналогов в линейке отечественного оборудования. Новинка будет выпускаться на производственных мощностях концерна «Автоматика» — предприятии «Калугаприбор». Эргономичный дизайн устройства позволит применять его в машинах скорой помощи, мобильных госпиталях и на спортивных объектах.

Прибор «РуСкан 70П» весит около 6 кг, что позволяет переносить его в руках. Устройство оснащено двумя аккумуляторными батареями — встроенной и внешней. Благодаря этому сканер может работать в автономном режиме до 3,5 часов. Монокристаллические датчики с повышенной синхронностью обеспечивают большую широту частот и высокую чувствительность, помогая формировать изображение максимального разрешения.

Портативный УЗИ-сканер подходит для широкого спектра исследований. В частности, он может применяться в акушерстве, гинекологии, урологии, маммологии, педиатрии, неонатологии и онкологии. Прибор также эффективен при обследовании сосудов, скелетной мускулатуры и в других видах диагностики.

«Новый аппарат дополнил линейку высокотехнологичных УЗИ-сканеров, созданную в рамках программы импортозамещения. Главная особенность модели „РуСкан 70П“ ⎼ ее портативность: устройство может использоваться вне стен медучреждения. Это особенно актуально для работы скорой помощи и мобильных госпиталей, где скорость диагностики и постановки диагноза имеет первостепенное значение. Кроме того, аппарат может использоваться в спортивной медицине для оказания первой помощи при травмах. Наша разработка — единственный подобный прибор отечественного производства на рынке, при этом по качеству он ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Сейчас завершается подготовка к серийному производству», — рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Проект по локализации производства ультразвуковых сканеров на основе технологий Samsung Medison холдинг «Швабе» реализует совместно с концерном «Автоматика» и НПО «Сканер». Соответствующее соглашение было подписано сторонами в 2018 году. Линейка оборудования состоит из трех моделей: «РуСкан 50», «РуСкан 60» и новой версии «РуСкан 60». Скоро ее дополнят еще два аппарата — «РуСкан 65» и «РуСкан 65М». Сейчас приборы проходят процедуру получения регистрационных удостоверений.