В Смоленске открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
22 марта 2020 года в микрорайоне Королевка открыли новый ФОК.
В феврале 2018 года инвестор, учитывая необходимость усиления социальной инфраструктуры в микрорайоне, обратился к главе региона с предложением построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В нём планировались 25-метровый бассейн для взрослых и чашей для детей (глубиной 60 см), зона СПА, рассчитанная на 29 мест, и два тренажёрных зала. Аналогичный проект успешно реализовали в 2016 году.
Построили спортивный объект за счёт собственных средств инвестора, распоряжением губернатора компании предоставили в аренду земельный участок площадью 0,8 га.
Также по договоренности с главой региона инвестор взял на себя ряд социальных обязательств. Дети до 8 лет могут бесплатно посещать комплекс при условии приобретения абонемента сопровождающим его взрослым.
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