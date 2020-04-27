Компания «Диак» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Кристалл»

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Компания «Диак» (производство в г.Саранск) выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Кристалл». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Стерилизаторы «Кристалл» имеют современный дизайн и предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, например, в помещениях торговли, общественного питания и других.

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Очиститель воздуха является УФ-облучателем закрытого типа, в таких облучателях обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки с помощью вентиляторов через камеру с ультрафиолетовыми лампами. Обеззараживание производится ультрафиолетовым излучением длиной волны 253,7 нм. На входе и выходе рециркулятора осуществляется фильтрация воздушного потока. Рециркуляторы снабжены электронным блоком управления, обеспечивающим различные режимы работы и контроль времени работы ламп.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в модуле «Кристалл».

© Фото из открытых источников

"Кристалл"

Компания «Диак» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Кристалл» нескольких моделей — «Кристалл», «Кристалл-2», «Кристалл-3», «Кристалл-4». Модели отличаются производительностью и предназначены для помещений разного объема.

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Модель с хронометром и отсоединяемым шнуром питания

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Внутреннее устройство

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Преимущества УФ-обеззараживателей

Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в опасных химикатах, Легко монтируются, обслуживаются и хранятся, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими технологиями очистки воздуха, Нет потребности в специальном хранении, Легкое и простое обслуживание, периодическая очистка и — в случае необходимости — замена ламп. Легко встраиваются в процессы и меры по обеззараживанию помещений и воздуха.

© Фото из открытых источников

Технические характеристики

Производительность облучателя, не менее, м.куб./ч:…80;

Тип лампы: …ДБ-15, TUV-15;

Длина лампы: …451,6 мм;

Диаметр: …28 мм;

Тип цоколя: …G13;

Время непрерывной работы, ч: …8;

Масса облучателя без упаковки, не более, кг: …3,5;

Габаритные размеры, не более, мм: …95×95×745;

Напряжения питания от сети переменного тока с частотой 50Гц, В:…220±10%;

Потребляемая мощность не более, Вт: …40;

Уровень звуковой мощности облучателя, не более, дБА: …56;

Класс электробезопасности (ГОСТ Р 50267.0-92): …I класс; Конструкция включает основную изоляцию и присоединение проводящих деталей, по которым не проходит ток к заземлению.

Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69): …УХЛ(+40°/-60°С);

Степень защиты оболочки IP (ГОСТ 14254-96/DIN EN 60529): …IP20

Тип установки/крепления/использования: …Настенный монтаж, мебельное размещение (передвижной, под крышкой стола, сбоку стола или шкафа).

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0TaKUdzLDXQ

Производство медицинской техники компании ООО «Компания Диак» сертифицировано и лицензировано. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых выдана документация. Регистрационное удостоверение Минздрава №Р3Н2015/3374.