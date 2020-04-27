Компания «Диак» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Кристалл»
Компания «Диак» (производство в г.Саранск) выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Кристалл». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Стерилизаторы «Кристалл» имеют современный дизайн и предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, например, в помещениях торговли, общественного питания и других.
Очиститель воздуха является УФ-облучателем закрытого типа, в таких облучателях обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки с помощью вентиляторов через камеру с ультрафиолетовыми лампами. Обеззараживание производится ультрафиолетовым излучением длиной волны 253,7 нм. На входе и выходе рециркулятора осуществляется фильтрация воздушного потока. Рециркуляторы снабжены электронным блоком управления, обеспечивающим различные режимы работы и контроль времени работы ламп.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в модуле «Кристалл».
"Кристалл"
Компания «Диак» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Кристалл» нескольких моделей — «Кристалл», «Кристалл-2», «Кристалл-3», «Кристалл-4». Модели отличаются производительностью и предназначены для помещений разного объема.
Модель с хронометром и отсоединяемым шнуром питания
Внутреннее устройство
Преимущества УФ-обеззараживателей
- Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в опасных химикатах,
- Легко монтируются, обслуживаются и хранятся,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими технологиями очистки воздуха,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Легкое и простое обслуживание, периодическая очистка и — в случае необходимости — замена ламп.
- Легко встраиваются в процессы и меры по обеззараживанию помещений и воздуха.
Технические характеристики
- Производительность облучателя, не менее, м.куб./ч:…80;
- Тип лампы: …ДБ-15, TUV-15;
- Длина лампы: …451,6 мм;
- Диаметр: …28 мм;
- Тип цоколя: …G13;
- Время непрерывной работы, ч: …8;
- Масса облучателя без упаковки, не более, кг: …3,5;
- Габаритные размеры, не более, мм: …95×95×745;
- Напряжения питания от сети переменного тока с частотой 50Гц, В:…220±10%;
- Потребляемая мощность не более, Вт: …40;
- Уровень звуковой мощности облучателя, не более, дБА: …56;
- Класс электробезопасности (ГОСТ Р 50267.0-92): …I класс; Конструкция включает основную изоляцию и присоединение проводящих деталей, по которым не проходит ток к заземлению.
- Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69): …УХЛ(+40°/-60°С);
- Степень защиты оболочки IP (ГОСТ 14254-96/DIN EN 60529): …IP20
- Тип установки/крепления/использования: …Настенный монтаж, мебельное размещение (передвижной, под крышкой стола, сбоку стола или шкафа).
Видео
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0TaKUdzLDXQ
Производство медицинской техники компании ООО «Компания Диак» сертифицировано и лицензировано. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых выдана документация. Регистрационное удостоверение Минздрава №Р3Н2015/3374.
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27.04.2002:59:17