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Производство

Компания «Диак» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Кристалл»

 © Фото из открытых источников

Компания «Диак» (производство в г.Саранск) выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Кристалл». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Стерилизаторы «Кристалл» имеют современный дизайн и предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, например, в помещениях торговли, общественного питания и других.

 © eko-sochi.ru

Очиститель воздуха является УФ-облучателем закрытого типа, в таких облучателях обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки с помощью вентиляторов через камеру с ультрафиолетовыми лампами. Обеззараживание производится ультрафиолетовым излучением длиной волны 253,7 нм. На входе и выходе рециркулятора осуществляется фильтрация воздушного потока. Рециркуляторы снабжены электронным блоком управления, обеспечивающим различные режимы работы и контроль времени работы ламп.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

  1. УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
  2. УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
  3. УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

 © avatars.mds.yandex.net

Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в модуле «Кристалл».

 © Фото из открытых источников

"Кристалл"

Компания «Диак» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Кристалл» нескольких моделей — «Кристалл», «Кристалл-2», «Кристалл-3», «Кристалл-4». Модели отличаются производительностью и предназначены для помещений разного объема.

 © e-tonus.ru

 © e-tonus.ru

 © Фото из открытых источников

Модель с хронометром и отсоединяемым шнуром питания

 © Фото из открытых источников

 © youventa.com

Внутреннее устройство

 © medtech-perm.ru

Преимущества УФ-обеззараживателей

  1. Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в опасных химикатах,
  2. Легко монтируются, обслуживаются и хранятся,
  3. Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими технологиями очистки воздуха,
  4. Нет потребности в специальном хранении,
  5. Легкое и простое обслуживание, периодическая очистка и — в случае необходимости — замена ламп.
  6. Легко встраиваются в процессы и меры по обеззараживанию помещений и воздуха.

 © Фото из открытых источников

Технические характеристики

  • Производительность облучателя, не менее, м.куб./ч:…80;
  • Тип лампы: …ДБ-15, TUV-15;
  • Длина лампы: …451,6 мм;
  • Диаметр: …28 мм;
  • Тип цоколя: …G13;
  • Время непрерывной работы, ч: …8;
  • Масса облучателя без упаковки, не более, кг: …3,5;
  • Габаритные размеры, не более, мм: …95×95×745;
  • Напряжения питания от сети переменного тока с частотой 50Гц, В:…220±10%;
  • Потребляемая мощность не более, Вт: …40;
  • Уровень звуковой мощности облучателя, не более, дБА: …56;
  • Класс электробезопасности (ГОСТ Р 50267.0-92): …I класс; Конструкция включает основную изоляцию и присоединение проводящих деталей, по которым не проходит ток к заземлению.
  • Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69): …УХЛ(+40°/-60°С);
  • Степень защиты оболочки IP (ГОСТ 14254-96/DIN EN 60529): …IP20
  • Тип установки/крепления/использования: …Настенный монтаж, мебельное размещение (передвижной, под крышкой стола, сбоку стола или шкафа).

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0TaKUdzLDXQ

Производство медицинской техники компании ООО «Компания Диак» сертифицировано и лицензировано. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых выдана документация. Регистрационное удостоверение Минздрава №Р3Н2015/3374.

Использованы дополнительные фото, видео и текстовые материалы сайтов:

  1. www.diac.su,
  2. econanograd.ru,
  3. medtech-perm.ru,
  4. www.med-magazin.ru,
  5. www.medrk.ru,
  6. eko-sochi.ru,
  7. www.doctor-al.ru,
  8. e-tonus.ru,
  9. e-tonus.ru,
  10. youventa.com,
  11. initor.by,
  12. www.stroitelstvo-new.ru,
  13. 05.rospotrebnadzor.ru,
  14. uvmax-dez.ru,

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«Диак», Саранск, «Кристалл», рециркуляторы воздуха, ультрафиолетовые очистители
  • slav262 slav262
    27.04.2002:59:17

    В кабинете терапевта поликлиники установлено что-то похожее, жужжит по-тихоньку, делает своё дело.

    #1196269
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