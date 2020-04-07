В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

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Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершена, первый образец готов к отправке в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (входит в Ростех).Модернизацией САУ занимался «Уралтрансмаш», входящий в концерн.В ходе работ у «Малки» заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию. Также проведена замена импортных комплектующих на отечественные.

В концерне сообщили, что орудие успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых проверялись характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии. Кроме того, в ходе испытаний проверили надежность механизмов заряжания, прочность пушки 2А44 и системы управления огнем."Первый образец готов к отправке в вооруженные силы РФ, а предприятие готово уже к серийной модернизации САУ 2С7М «Малка», — добавили в пресс-службе.2С7М «Малка» является модернизированным вариантом орудия 2С7 «Пион», созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире. 2С7 вооружена 203-миллиметровой пушкой. Она была принята на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошла первую модернизацию. Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта.САУ может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главным преимуществом данного оружия является возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.